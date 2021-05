I migliori album della settimana

India Jordan – Watch Out!

Esattamente un anno fa India Jordan inondava i nostri impianti con il suo secondo lavoro, For You, un ep sull’amore non-binary lanciato in un rave di house music. Watch Out ne è la prosecuzione perfetta, con meno parole cantate e la claustrofobica sensazione di stare dentro una catena di montaggio. Nel corso di questi 26 minuti l’artista inglese ci riempie le orecchie di sample e campionamenti che ricordano la vita urbana, lo schiacciamento sulla solitudine del lavoro durante il covid, mentre i bpm crescono senza pietà chiedendo al corpo di sollevarsi finalmente e tornare ad animare una vera comunità. Il clubbing deve ripartire da India Jordan, più inclusivo, più indipendente. “On and on and groove”.



Gabriele Vollaro

Burial – Shock Power of Love EP

Sappiamo benissimo cosa state pensando: ma come Burial, ma dai Burial, ma Burial è morto artisticamente nel 2008,! E invece oggi, anzi proprio oggi, è più vivo che mai. In questo ep c’è una sorta di campionario mondiale di tutto ciò che di figo si possa esprimere con un sinth tra le mani. Esempio di questa potenza è una traccia come Broken Home, talmente perfetta che andrebbe esposta in un ipotetico, quanto inquietante, museo della musica elettronica. Ancora una volta la musica di Burial si è imposta come un unicum del suo genere, con buona pace di chi stava già imbracciando la pala quattordici anni fa.

Mattia Nesto

Iron & Wine – Archive series volume no. 5 Tallahassee recordings

Archive series volume no. 5 Tallahassee recordings, pubblicato a maggio del 2021, è in realtà un album nato nel 1998, a tre anni dal disco d’esordio ufficiale The Creek Drank the Cradle, il primo di Samuel Ervin Beam con lo psudonimo di Iron and Wine. Più che un disco un vero reperto archeologico musicale, ASVN5TR ha potuto vedere luce grazie alla dovizia e all’ostinazione di EJ Holowicki, membro della band di Sam ai tempi del college. Le registrazioni artigianali originali rendono ancora più diretto e toccante il sound country folk del lavoro sfumato da delicate venature indie rock. Ascoltando, lo non potrete far a meno che pensare una canzone come Why Hate Winter debba per forza essere la colonna sonora della vostra vita. Non a caso Tallahassee, in Florida, è proprio sede della facoltà di cinema.

Marco Beltramelli