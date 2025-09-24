Il Volo, il trio che ha conquistato il panorama musicale italiano e internazionale, è diventato un simbolo della musica pop lirica, portando il proprio talento in tutto il mondo. Tuttavia, dietro il loro successo straordinario, c’è anche una domanda che molti si pongono: quali sono i titoli di studio di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble?

Il Volo è nato nel 2009, quando i tre giovanissimi talenti si sono incontrati nel programma televisivo Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. All’inizio, Piero, Ignazio e Gianluca avevano partecipato separatamente, ma fu l’intuizione della produzione a farli cantare insieme, creando quello che oggi è uno dei gruppi più amati e conosciuti al mondo. Da quel momento in poi, la loro carriera è decollata, facendo tappa in numerosi palcoscenici internazionali e portando la musica italiana a un pubblico globale.

Il trio ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015 con il brano Grande Amore e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. La loro carriera è stata costellata di riconoscimenti, esibizioni con artisti internazionali e una continua crescita di popolarità.

La musica prima di tutto, ma che studi hanno fatto?

Nonostante i successi a livello mondiale, i membri de Il Volo hanno dovuto affrontare una realtà comune a molti giovani talenti: conciliare la passione per la musica con gli studi. Sin da ragazzini, infatti, i tre cantanti si sono immersi completamente nella loro carriera musicale, viaggiando e partecipando a eventi internazionali. Questo ha inevitabilmente comportato il sacrificio della loro formazione scolastica.

Della trio, è Piero Barone l’unico che ha deciso di completare gli studi. Nel 2018, infatti, Piero ha conseguito il diploma, mantenendo una promessa fatta ai suoi genitori anni prima. In un’intervista, ha dichiarato: “Avevo promesso ai miei genitori che mi sarei diplomato e nel 2018 ho mantenuto la parola.” Questo gesto ha suscitato l’ammirazione dei suoi fan, dimostrando che, nonostante il successo, non ha dimenticato l’importanza della cultura e della formazione.

Per Ignazio e Gianluca, invece, la musica è stata talmente centrale da far passare in secondo piano il completamento degli studi. Entrambi hanno intrapreso la loro carriera musicale molto presto, con una costante partecipazione a tour e concerti in giro per il mondo. Nonostante ciò, la loro carriera di successo non ha fatto mai rimpiangere questa scelta, e oggi continuano a raccogliere i frutti del loro impegno.

Recentemente, Ignazio Boschetto ha celebrato un altro capitolo importante della sua vita, sposando Michelle Bertolini, ex Miss Venezuela e imprenditrice. Il matrimonio è stato un evento intimo, condiviso solo con amici e familiari più stretti, inclusi Piero e Gianluca, che hanno partecipato con grande gioia. Ignazio ha manifestato pubblicamente la sua felicità, rivelando ai suoi fan che si sentiva “al settimo cielo” per questo nuovo inizio.