L’artista è sicuramente molto apprezzato nel panorama musicale italiano, tanto che ha saputo negli anni catturare sin da subito i cuori di milioni di persone in tutta Italia. Numerosi sono infatti stati i suoi brani, diventati tutti delle vere e proprie hit di successo e che continuano ad essere interpretati anche ora che sono trascorsi molti anni. La sua musica non perde infatti mai l’occasione di far emozionare chiunque la ascolti.

Tutti ricorderanno il terribile incidente di cui è stato vittima l’artista due anni fa. Un momento drammatico che ha dovuto affrontare e da cui ne è uscito vincitore.

Un nuovo annuncio per Jovanotti

Il cantante ha fatto sapere, sui suoi profili social ufficiali, che sono trascorsi due anni esatti dal drammatico incidente in bici. “Il 15 luglio 2023 mi sono svegliato prima dell’alba, ero in Repubblica Domenicana ospite a casa di amici con la Fra per un paio di settimane di vacanza” – ha esordito il cantante – “Siccome mi conosco e so che ombrellone e lettino non fanno per me mi ero portato la bici, una gravel, così da esplorare un po’ l’isola fuori dai compound per villeggianti…”. Jovanotti avrebbe infatti voluto attraversare l’isola in bicicletta, in modo da raggiungere luoghi poco conosciuti.

Quella mattina c’è stato però un brutto incidente, che lo ha costretto a sottoporsi a diversi interventi e a un lungo periodo di degenza. Fortunatamente il cantante si è ripresa ed è riuscito anche a tornare sul palco con un tour – di successo – denominato il PalaJova Tour. Ci sono state 54 tappe che lo hanno riportato alla vita, proprio come aveva immaginato. “Oggi mi fa ancora male” – ha però detto lui – “Ho questo dolore fisso che ormai è talmente familiare che vivo come un compagno di viaggio, io gli sto addosso, mi alleno tutti i giorni, lui mi sfida, io non mollo“. E ancora: “Insieme andremo lontano. Abbiamo appena fatto un tour di 54 concerti ed è stato bellissimo farlo, e si è divertito pure lui, il dolore”.

Anche dopo i tanti interventi e la riabilitazione, l’artista sente ancora dolore ma nonostante questo punta sempre a un nuovo obiettivo. Il prossimo 26 luglio si terrà infatti il tanto attesa No Borders Festival, che lui stesso ha definito “un concerto speciale perché parteciperà solo gente arrivata lì in bicicletta“. Il suo obiettivo sarebbe arrivare anche lui in bici partendo dalla sua casa. “È quello che tenterò di fare, 770 km, in pratica uno per ogni giorno o di questi due anni appena trascorsi”, ha infine concluso.