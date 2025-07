Grave lutto per il mondo della musica che dice addio ad una persona influente e che ha lasciato il segno nella carriera di diversi artisti. Tra le persone colpite da questo dolore improvviso spicca Laura Lausini che ha affidato a Facebook la propria sofferenza condividendo una foto di qualche anno fa insieme a delle parole davvero toccante di fronte alle quali si fa fatica a trattenere le lacrime.

Pur essendo molto schiva e riservata condividendo pochissimo della propria vita privata, Laura Pausini ha scelto di omaggiare non solo un grande artista, ma anche una persona importante per lei, esattamente come lo è stata per tanti altri artisti.

L’addio di Laura Pausini a Celso Valli

A lasciare un vuoto profondo nella vita di Laura Pausini è stato Celso Valli compositore, arrangiatore e produttore tra i più stimati della musica italiana. Nel corso della sua carriera, Celso Valli ha lavorato con i più grandi artisti italiani come Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi e, appunto, Laura Pausini.

Tutti gli artisti che hanno condiviso un pezzo di strada con Celso Valli hanno deciso di ricordarlo anche pubblicamente, “Con quella sua eleganza… Quella sua raffinatezza e pur sanguigno! Un genio assoluto… Un grande amico di fiducia. È eccelso Celso…. Mi mancherai moltissimo… Mi manchi già”, ha scritto Vasco Rossi ricordando come la loro collaborazione era di lunga data.

“E’ stato il curatore degli arrangiamenti di tutte le mie ballate… “Senza parole”, “Sally”, “Un senso”, “Se ti potessi dire”, solo per citarne alcune…”, ha aggiunto ancora il rocker di Zocca. Esattamente come Vasco, anche Laura Pausini ha voluto ricordare il talento di Celso Valli e lo ha fatto pubblicando la foto che vedete qui in basso.

“Celso Valli mi ha accompagnata con il suo talento di musicista e produttore per molti anni. Avete ascoltato tantissime mie canzoni arrangiate e suonate da lui, alcune delle quali sono diventate colonne sonore della vostra e della mia vita”, scrive la cantante che poi aggiunge parole davvero toccanti – “La tua musica e il tuo ricordo resteranno per sempre con me, ogni volta che canterò le canzoni che abbiamo creato insieme, ogni volta che tornerò a Bologna nella tua anima sarà lì, sotto i portici e nei ristoranti, nei Colli e nell’aria.. con tutto quello che hai lasciato a me e alla musica italiana”, conclude Laura che non nasconde il dolore per una perdita così importante per lei dal punto di vista artistico.