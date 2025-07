The Voice è di gran lunga uno dei programmi televisivi più amati e apprezzati in assoluto della televisione italiana.

Grazie all’enorme successo raccolto nel corso del tempo, infatti, ormai è una trasmissione televisiva che sa emozionare e stupire quanto e di certo non meno di tante altre finite al centro dell’attenzione in Italia negli ultimi anni. Quantomeno, considerando quelle con la musica grande protagonista.

Proprio per questa ragione, The Voice condotto da Antonella Clerici ha sempre un certo fascino. Parliamo della variante Senior, che non vedrà più fra i giudici Gigi D’Alessio. Scopriamo chi, allora, dovrebbe prendere il posto del celebre cantante napoletano.

The Voice Senior, chi arriva al posto di Gigi D’Alessio: i dettagli

Come anticipato nelle precedenti righe, Gigi D’Alessio non sarà presente in qualità di giudice nella prossima edizione di The Voice Senior, il che significa che Antonella Clerici – insieme ai suoi fidati collaboratori – dovrà trovare una soluzione in merito a ciò. Dopo tanti anni di onorato servizio, il cantautore napoletano ha deciso di lasciare il suo ruolo di giudice e firmare un contratto esclusivo con mediaset, rete in cui peraltro condurrà degli show pensati appositamente per lui.

Per quanto può dispiacere, Antonella Clerici come detto deve trovare una soluzione, in modo totale da non far perdere tempo e ascolti al suo programma televisivo. E infatti, ha già pensato non a uno, ma a ben due volti nuovi da inserire all’interno di The Voice Senior. Nek sostituirà Gigi D’Alessio, mentre pare che pure Rocco Hunt è stato ingaggiato. Questo lo ha riferito AffariItaliani.it, che ha voluto anche lanciare un’altra interessante indiscrezione; a riguardo di Rocco Hunt, sembra che agirà da giurato in coppia con Clementino. In poche parole, i due artisti campani lavoreranno come squadra. Non una prima volta assoluta né in televisione e tantomento con Antonella Clerici al timone.

La presentatrice TV, che molto presto rinnoverà il suo contratto che la lega da anni alla Rai, ha già sostenuto due situazioni di questo tipo: precisamente con Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi e i Ricchi e Poveri. Adesso, per quanto non ci sia ancora niente di ufficiale e confermato, dovrebbe accadere lo stesso con Clementino e Rocco Hunt. Un duo che promette sicuramente di regalare momenti indimenticabili a livello televisivo e musicale, sperando che presto venga ufficialmente chiarito il ruolo di ogni singolo protagonista dell’attesa nuova stagione di The Voice Senior.