Cresce la tensione all’interno del centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali, con il Partito Democratico che nutre forti dubbi sull’alleanza con il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. Il nodo cruciale è rappresentato dal caso di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e candidato nelle Marche, attualmente sotto indagine per presunti affidamenti irregolari durante la sua amministrazione comunale.

Le conseguenze di questa vicenda rischiano di far saltare l’intesa elettorale in una delle regioni chiave, con possibili ripercussioni anche in Campania.

Il contesto politico e il caso Ricci

All’interno del Pd si percepisce una sensazione di profonda incertezza e preoccupazione. La segretaria Elly Schlein ha mantenuto un silenzio prolungato, mentre nei corridoi e nelle chat interne del partito si scambiano sospiri e messaggi di attesa, nella speranza di superare questa fase senza ripercussioni gravi. Il timore principale è che Conte, dopo aver mostrato un iniziale atteggiamento garantista, possa decidere di usare il caso Ricci come pretesto per rompere l’intesa con i dem.

Il sindaco di Pesaro ha sempre dichiarato di essere estraneo alle accuse, attribuendo le irregolarità a un collaboratore infedele. Tuttavia, l’inchiesta giudiziaria, che riguarda affidamenti diretti a due associazioni culturali, ha scosso gli equilibri della coalizione. È sospetto che l’avviso di garanzia sia arrivato proprio quando i sondaggi lo davano in vantaggio netto, alimentando ipotesi di giustizia a orologeria.

Il vero nodo riguarda la posizione di Giuseppe Conte, che mira a candidarsi come leader del centrosinistra alle prossime elezioni politiche nazionali. Secondo alcune fonti interne al Pd, Conte potrebbe vedere nell’opportunità di mettere in discussione la candidatura di Ricci un modo per indebolire la leadership di Elly Schlein, che punta a rafforzarsi nelle prossime Regionali con vittorie in Toscana, Puglia, Campania e Marche. Il ragionamento attribuito a Conte sarebbe il seguente: dichiarare Ricci “incandidabile” per motivi di onestà potrebbe far crollare le chance del centrosinistra nelle Marche, favorendo il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli.

Questo sposterebbe gli equilibri da un ipotetico 4 a 1 a favore del centrosinistra a un più pericoloso 3 a 2. Tuttavia, tale scelta potrebbe anche mettere a rischio l’intesa in Campania, dove il Pd sostiene la candidatura grillina di Roberto Fico e deve confrontarsi con l’influenza del governatore uscente Vincenzo De Luca. Il timore è che Conte, se costretto a rinunciare anche al sostegno in Campania, possa preferire una frattura totale della coalizione, puntando a indebolire Schlein e il Pd a vantaggio del Movimento 5 Stelle.

A complicare ulteriormente la questione, si aggiungono le critiche arrivate da esponenti autorevoli come Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, che ha attaccato duramente Ricci definendolo un politico che usa fondi pubblici per costruirsi un consenso personale, denunciando l’abuso d’ufficio depenalizzato e l’apparente acquiescenza del Pd nella sua candidatura. Questi editoriali aumentano la pressione su Conte e il Movimento 5 Stelle, che non possono ignorare il rischio di perdere la propria immagine di “onestà” su cui hanno costruito la propria identità politica.

Nonostante ciò, la segretaria Schlein ha sottolineato più volte come senza una collaborazione con Conte e i 5 Stelle il centrosinistra non possa raggiungere risultati significativi: un’ammissione di dipendenza politica che rende ancora più delicata la gestione della crisi. Le dinamiche interne sono alimentate anche da figure di mediazione come Goffredo Bettini, veterano del Pd, che potrebbe svolgere un ruolo chiave nel tentativo di evitare la rottura definitiva e mantenere l’unità della coalizione.

La figura di Conte si è consolidata negli ultimi anni come quella di un leader capace di grande cinismo e spregiudicatezza. Dopo essere stato premier in due governi molto diversi tra loro – uno con la Lega e un altro con il Pd – e aver navigato con abilità tra alleanze e conflitti, il suo obiettivo dichiarato è il ritorno a Palazzo Chigi, dove ambisce a una terza legislatura, superando perfino il record di Bettino Craxi.

La sua strategia politica si basa sull’abilità di cogliere il momento giusto per fare mosse decisive, usando ogni occasione per rafforzare il proprio ruolo nel panorama politico italiano. Il caso Ricci rappresenta per lui un’opportunità che potrebbe decidere di sfruttare, anche a costo di far vacillare l’alleanza di centrosinistra, con conseguenze potenzialmente drammatiche per le prossime Regionali.