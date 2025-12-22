Il sale viene utilizzato per rendere i piatti più saporiti ma l’uso eccessivo del sale può causare danni all’organismo. Il sale, infatti, è tempo collegato a seri problemi di salute, in primis l’ipertensione, uno dei principali fattori di rischio per infarto e ictus, come ricorda il cardiologo Roque Savioli.

Sempre più nutrizionisti, consigliano di ridurre il consumo del sale al minimo sostituendolo con altri ingredienti che possono essere tranquillamente usati per insaporire i piatti e che non incidono pesantemente sulla salute. In particolare, secondo il sito Gotowanie c’è un alimento che dà ancora più sapore ai piatti e che incide anche positivamente sulla salute.

Come sostituire il sale in cucina: basta usare questo alimento

In pochi lo sanno, ma per insaporire i piatti proteggendo anche la salute, basta usare l’aglio che aiuta a ridurre il colesterolo cattivo e a diminuire il rischio di malattie cardiovascolari. L’aglio è incredibilmente versatile: si trova fresco, in polvere o in altre forme e il suo aroma si abbina perfettamente a carne, pesce, verdure, pasta e salse.

Ma i suoi benefici vanno ben oltre il sapore perché consumare regolarmente aglio può contribuire ad abbassare la pressione sanguigna e, grazie al miglioramento della circolazione, agisce come protettore del cuore. L’aglio, inoltre, è anche considerato un antibiotico naturale e rafforza il sistema immunitario.

Il Dott. Roque Savioli, cardiologo con quasi 50 anni di esperienza, sottolinea che l’ipertensione è una malattia “silenziosa” con cause multifattoriali, dove la dieta gioca un ruolo cruciale. Nel suo video su Instagram, egli rivela alcuni degli alimenti “pericolosi” che contribuiscono maggiormente all’aumento della pressione sanguigna ma quali sono questi alimenti pericolosi?

Come fa sapere il dotto Savioli, il sale “è uno dei principali responsabili dell’aumento della pressione sanguigna. Deve essere usato con moderazione nella preparazione del cibo e non deve essere portato a tavola”, aggiunge il dottore.

Anche salsicce, prosciutto, salsicce, salame, fast food e, tra gli altri, snack, salse pronte, pasti pronti, biscotti, conserve, gelati e bibite contengono un alto contenuto di sodio. Pericolo, per la salute, è anche il caffè: “L’eccesso di alcol può scatenare un aumento della pressione sanguigna. A lungo termine, il consumo frequente di bevande alcoliche può anche aumentare la pressione sanguigna, a causa dell’impatto negativo sul sistema cardiovascolare“, fa sapere ancora il dottore.

Il consumo costante di questi cibi insieme all’uso eccessivo di sale può essere pericoloso per la salute: ridurre, dunque, la quantità di sale è un’ottima abitudine e utilizzando altri ingredienti che riescono ad esaltare il cibo degli alimenti come l’aglio può essere una sana abitudine.