Il divano letto è un arredo sempre più diffuso nelle abitazioni moderne, grazie alla sua capacità di ottimizzare lo spazio senza rinunciare al comfort. Tuttavia, la sua manutenzione e pulizia possono rivelarsi complicate, soprattutto negli angoli nascosti e nelle fessure difficili da raggiungere. Recentemente, un metodo semplice ed efficace per mantenere l’igiene del divano letto ha conquistato la rete, diventando virale e raccomandato da esperti del settore: l’utilizzo dell’asciugacapelli per la pulizia.

Il divano letto, per la sua duplice funzione e struttura articolata, è soggetto a un accumulo di polvere e sporco più consistente rispetto a un divano tradizionale. Le sue fessure, le parti mobili e il meccanismo interno favoriscono la deposizione di peli, polvere e residui, che possono compromettere non solo l’estetica ma anche l’igiene, causando cattivi odori o allergie.

Inoltre, la pulizia regolare è fondamentale per mantenere inalterate le caratteristiche ergonomiche e la durata del divano letto, elementi sempre più apprezzati dagli utenti che cercano prodotti di qualità come i materassi e gli accessori Sonpura, noti per la loro ergonomia e materiali traspiranti.

Il metodo virale per pulire il divano letto con l’asciugacapelli

Alicia Martínez, influencer e esperta di pulizie, ha condiviso sui social un trucco sorprendente che in poche mosse permette di rimuovere sporco e polvere accumulati sotto il divano letto. Secondo Martínez, il calore e il flusso d’aria generati dall’asciugacapelli sono in grado di sollevare polvere e detriti nascosti, facilitandone la rimozione con strumenti tradizionali come l’aspirapolvere.

Questo procedimento si inserisce in un contesto dove la cura e la pulizia degli arredi multifunzionali diventano fondamentali, soprattutto in momenti dell’anno in cui si dedica più tempo alle pulizie di fondo, come durante il cambio di stagione.

Il blog specializzato Sonpura ha integrato il metodo dell’asciugacapelli con una serie di consigli e strumenti indispensabili per la pulizia del divano letto, proponendo un protocollo semplice ma efficace:

Aspirapolvere con bocchetta lunga : essenziale per aspirare polvere, peli di animali domestici e piccoli residui, anche negli angoli più difficili da raggiungere.

: essenziale per aspirare polvere, peli di animali domestici e piccoli residui, anche negli angoli più difficili da raggiungere. Panno in microfibra o piumino estensibile : utilizzato per rimuovere polvere e ragnatele dalle superfici e dagli spazi angusti dove l’aspirapolvere non arriva.

: utilizzato per rimuovere polvere e ragnatele dalle superfici e dagli spazi angusti dove l’aspirapolvere non arriva. Torcia elettrica o lampada da lavoro: indispensabile per illuminare la zona sotto il divano letto, consentendo un’ispezione accurata.

Il processo di pulizia si articola in diverse fasi:

Ispezione iniziale: con l’ausilio di una torcia, si verifica la presenza di oggetti, accumuli di polvere o macchie sotto il divano. Rimozione degli oggetti: prima di procedere, occorre rimuovere manualmente giocattoli, riviste o altri oggetti ingombranti. Uso dell’aspirapolvere: con la bocchetta lunga si aspira lentamente, prestando attenzione a tutta l’area, soprattutto agli angoli. Pulizia con panno in microfibra o piumino: per completare la rimozione di polvere e ragnatele da pareti o angoli. Pulizia del pavimento sottostante: eventuali macchie sul pavimento vanno trattate con detergenti specifici per il tipo di superficie, strofinando delicatamente. Controllo finale: con la torcia si verifica che non siano rimaste zone sporche; se necessario, si ripetono i passaggi.

L’asciugacapelli entra in gioco prima o durante queste fasi: il getto caldo aiuta a sollevare lo sporco più ostinato e ad asciugare eventuali residui umidi, migliorando la resa complessiva della pulizia.