Dopo mesi di attesa e diverse proroghe, è finalmente in arrivo la Carta del Docente 2026, con un importo rivisto che ammonta a circa 400 euro.

La misura, prevista entro la fine di febbraio, è in attesa dell’ultimo via libera tecnico da parte del Ministero dell’Economia, dopodiché i fondi saranno accreditati a insegnanti di ruolo e precari. Fonti del Ministero dell’Istruzione confermano che il decreto ministeriale ufficiale, che definirà nel dettaglio le modalità e le novità della Carta, è imminente.

Bonus Docente 2026: quando verrà accreditato

L’erogazione del bonus avverrà entro il 28 febbraio 2026 e per la prima volta interesserà anche i docenti con contratto precario al 30 giugno e al 31 agosto, oltre ovviamente ai docenti di ruolo che soddisfano i requisiti previsti. Questa estensione della platea dei beneficiari – che comprende circa 200mila precari in più rispetto agli anni scorsi – ha comportato un alleggerimento dell’importo individuale.

Il valore della Carta docente 2026 scende dunque a circa 400 euro, rispetto ai 500 euro degli anni precedenti. La riduzione si rende necessaria per distribuire equamente i fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione, che restano invariati ma devono coprire un numero più ampio di destinatari. L’utilizzo della Carta docente si amplia significativamente rispetto agli anni passati. Oltre all’acquisto di libri, spettacoli, ingressi a mostre e proiezioni cinematografiche, sarà possibile investire il bonus anche in hardware e software: computer, tablet e programmi informatici rientreranno tra le spese ammesse.

Tuttavia, l’acquisto di dispositivi tecnologici potrà avvenire solo una volta ogni quattro anni, per evitare spese ripetitive e garantire un uso più sostenibile delle risorse. Non è ancora chiaro se saranno consentiti aggiornamenti o rinnovi annuali di licenze software con la Carta docente. Un’importante novità collegata alla Carta docente 2026 riguarda la dotazione di un fondo specifico da oltre 250 milioni di euro destinato alle scuole. Questo stanziamento permetterà agli istituti di acquistare materiali didattici, tra cui tablet e computer, da fornire in comodato d’uso agli insegnanti.

In pratica, gli insegnanti potranno fare richiesta direttamente alla propria scuola per ottenere il prestito di dispositivi o per finanziare corsi di formazione. A differenza della Carta docente, tuttavia, i beni resteranno di proprietà della scuola e saranno concessi in uso temporaneo per supportare l’attività didattica. Le modalità operative di questo sistema sono ancora in fase di definizione, ma rappresentano un passo importante verso una maggiore equità nell’accesso alle risorse tecnologiche da parte dei docenti.

Il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Vito Carlo Castellana, ha accolto positivamente queste novità: «Con l’aumento dei beneficiari è inevitabile una riduzione dell’importo individuale, ma l’arrivo di fondi europei strutturali per le scuole, destinati alla formazione e all’acquisto di dispositivi in comodato d’uso, è un successo delle nostre richieste al governo. Finalmente si va verso un sistema più equo e funzionale».