Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Valditara, è intervenuto sulla questione degli esami di Stato di maturità: cosa ha rivelato.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sta proponendo una riforma significativa per il sistema educativo italiano, in particolare per l’esame di maturità. A pochi giorni dall’inizio degli esami, le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione di studenti, famiglie e docenti.

Valditara intende abbandonare la denominazione di “esame di Stato”, considerata “troppo fredda”, per ripristinare il concetto di “esame di maturità”. Questo cambiamento mira a valorizzare non solo le competenze disciplinari, ma anche la formazione complessiva della persona.

Le nuove direttive per l’esame di Stato

Secondo Valditara, l’attuale formula dell’esame di maturità non riflette appieno la missione educativa della scuola. Durante un colloquio con La Stampa, ha sottolineato come la valutazione debba andare oltre la mera misurazione delle competenze accademiche, riconoscendo l’importanza di come il percorso scolastico influisca sulla crescita personale e sociale degli studenti. “Dobbiamo valutare non solo ciò che gli studenti hanno appreso, ma anche come questo apprendimento ha contribuito alla loro maturazione come individui”, ha affermato il ministro.

Questa nuova visione si propone di restituire centralità al concetto di “maturità”, che è stato in parte dimenticato sia dai giovani, che tendono a rimanere ancorati all’adolescenza, sia dagli adulti, che spesso cercano di rivivere quei periodi. La riforma mira quindi a ripristinare un legame più profondo tra l’istruzione e l’educazione, sottolineando l’importanza di preparare gli studenti ad affrontare le sfide future con responsabilità e autonomia.

La proposta ministeriale, sebbene ancora in fase di elaborazione, prevede un cambiamento radicale nell’approccio valutativo degli esami. Valditara immagina un esame che non si limiti a verificare le conoscenze apprese durante l’ultimo anno, ma che si configuri come un’esperienza formativa integrativa. L’obiettivo è quello di creare un sistema di valutazione che favorisca una crescita armonica e coerente della persona, preparandola non solo per il mondo del lavoro, ma anche per la vita in generale.

Nel contesto di questa riforma, si prevede che il colloquio orale giochi un ruolo centrale, diventando il momento cruciale per valutare il profilo educativo, culturale e professionale di ogni candidato. Questo approccio mira a considerare la “maturazione complessiva” dello studente, analizzando non solo le sue competenze disciplinari, ma anche la sua capacità di affrontare situazioni di vita reale con consapevolezza e responsabilità.

Nel giugno 2025, si prevede che 524.415 studenti affronteranno quello che potrebbe essere l’ultimo esame di Stato nella sua forma attuale. La distribuzione dei candidati mostra una predominanza dei licei, con 268.577 studenti, seguiti dagli istituti tecnici e professionali. I dati rivelano un sistema scolastico in evoluzione, con un numero crescente di studenti che scelgono percorsi formativi diversi, rispondendo alle esigenze di un mercato del lavoro in continua trasformazione.

Le commissioni d’esame, strutturate con un presidente esterno e sei membri (tre esterni e tre interni), manterranno la loro organizzazione per garantire un processo di valutazione equo e trasparente. Il calendario degli esami rimane invariato, con l’inizio previsto per mercoledì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova di italiano, comune a tutti gli indirizzi, e la seconda prova il giorno successivo.

L’introduzione di una nuova concezione dell’esame finale rappresenta un’opportunità per riqualificare il sistema educativo italiano, rendendolo più attento alle reali esigenze degli studenti. L’idea di un esame che misuri non solo le competenze, ma anche la crescita personale, potrebbe essere un passo fondamentale verso un’istruzione più inclusiva e formativa.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in attesa di implementare queste riforme, ha già predisposto una pagina informativa dedicata agli esami, consultabile da studenti, famiglie e personale scolastico. Questo strumento si propone di accompagnare gli interessati in un percorso di preparazione al nuovo esame, offrendo informazioni utili e chiarimenti sulle modalità di valutazione.

L’auspicio è che queste modifiche possano contribuire a formare non solo buoni studenti, ma cittadini consapevoli e responsabili, pronti a fronteggiare le sfide del futuro con maturità e determinazione. La strada è ancora lunga e le discussioni sono appena iniziate, ma il Ministro Valditara sembra determinato a portare avanti questa visione riformista, aprendo un dialogo che coinvolga l’intero sistema educativo italiano.