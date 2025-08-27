Con l’avvio delle operazioni di immissione in ruolo per il personale ATA, gli Uffici Scolastici Provinciali (USP) hanno iniziato a pubblicare le convocazioni per le supplenze ATA 2025/2026.

Si tratta di contratti a tempo determinato che coprono i posti vacanti residui per il prossimo anno scolastico, un passaggio fondamentale per garantire la continuità del servizio nelle scuole italiane.

Supplenze ATA 2025/2026: modalità di convocazione e posti disponibili

Dopo aver esaurito le graduatorie di prima e seconda fascia ATA, gli USP procederanno alle convocazioni da graduatorie di istituto, che comprendono anche la terza fascia. Gli aspiranti supplenti devono quindi monitorare costantemente il sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito per verificare gli aggiornamenti sulle chiamate e i posti ancora disponibili. Al momento, è possibile consultare le convocazioni per diverse province italiane, con informazioni dettagliate sui posti da coprire. Di seguito una panoramica aggiornata delle disponibilità e delle convocazioni pubblicate:

Abruzzo : L’Aquila, Chieti e Pescara con posti ancora aperti.

: L’Aquila, Chieti e Pescara con posti ancora aperti. Basilicata : Potenza segnala posti disponibili.

: Potenza segnala posti disponibili. Calabria e Campania : ancora in corso aggiornamenti.

e : ancora in corso aggiornamenti. Emilia Romagna : Parma ha pubblicato le convocazioni.

: Parma ha pubblicato le convocazioni. Friuli Venezia Giulia : Udine ha comunicato le disponibilità.

: Udine ha comunicato le disponibilità. Lazio : Roma con aggiornamenti sulle supplenze.

: Roma con aggiornamenti sulle supplenze. Liguria : Genova, Savona, Imperia (con calendario dettagliato e posti disponibili), La Spezia (ultimo aggiornamento del 26 agosto).

: Genova, Savona, Imperia (con calendario dettagliato e posti disponibili), La Spezia (ultimo aggiornamento del 26 agosto). Lombardia : Ampia disponibilità in diverse province, tra cui Brescia, Bergamo (rettifica 22 agosto), Como, Cremona, Monza e Brianza, Lodi (rettifica), Lecco, Mantova, Sondrio e Varese.

: Ampia disponibilità in diverse province, tra cui Brescia, Bergamo (rettifica 22 agosto), Como, Cremona, Monza e Brianza, Lodi (rettifica), Lecco, Mantova, Sondrio e Varese. Marche : ancora aggiornamenti in corso.

: ancora aggiornamenti in corso. Molise : Campobasso con oltre 104 posti disponibili, Isernia.

: Campobasso con oltre 104 posti disponibili, Isernia. Piemonte : Torino ha aggiornato il 26 agosto le disponibilità per i Collaboratori Scolastici; inoltre, Verbano Cusio Ossola, Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli hanno posti da assegnare.

: Torino ha aggiornato il 26 agosto le disponibilità per i Collaboratori Scolastici; inoltre, Verbano Cusio Ossola, Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli hanno posti da assegnare. Puglia : Foggia, Taranto, Lecce, Bari e Brindisi (posti disponibili integrati e rettificati).

: Foggia, Taranto, Lecce, Bari e Brindisi (posti disponibili integrati e rettificati). Sardegna : Cagliari e Sassari (con rettifiche sulle disponibilità di assistente tecnico e collaboratori scolastici).

: Cagliari e Sassari (con rettifiche sulle disponibilità di assistente tecnico e collaboratori scolastici). Sicilia : Palermo.

: Palermo. Toscana : Grosseto e Siena.

: Grosseto e Siena. Umbria : ancora in aggiornamento.

: ancora in aggiornamento. Veneto: Padova, Treviso, Verona, Vicenza con convocazioni attive.

Per gli aspiranti supplenti ATA, è fondamentale consultare regolarmente la pagina web dell’USP di riferimento, dove vengono pubblicate le note ufficiali e gli aggiornamenti sui posti disponibili. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per permettere una gestione trasparente e puntuale delle convocazioni. Le note di convocazione contengono indicazioni precise sulle modalità di presentazione, i termini per accettare le supplenze e eventuali documenti richiesti. È importante rispettare scrupolosamente le scadenze indicate per non perdere l’opportunità di contratto.

Inoltre, è consigliabile iscriversi agli alert o newsletter degli USP, qualora disponibili, per ricevere notifiche tempestive sugli sviluppi delle graduatorie e sulle nuove chiamate. Il quadro delle supplenze ATA 2025/2026 è in continua evoluzione, con una serie di aggiornamenti che interessano tutte le regioni italiane. La pubblicazione puntuale delle convocazioni da parte degli Uffici Scolastici Provinciali rappresenta un momento cruciale per il personale ATA in cerca di incarichi temporanei nelle scuole, garantendo al contempo il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche sul territorio nazionale.