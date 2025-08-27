Con l’uscita imminente della terza stagione de L’estate nei tuoi occhi, la celebre serie tratta dalla trilogia di Jenny Han, cresce l’attesa tra i fan per scoprire con chi finirà Belly, interpretata da Lola Tung. La protagonista si trova al centro di un complicato triangolo amoroso che vede contrapposti Conrad e Jeremiah, e proprio la giovane attrice ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul ruolo e sulla scelta finale del suo personaggio.

Lola Tung, nata a New York nel 2002 e diventata celebre proprio grazie al ruolo di Isabel “Belly” Susannah Conklin, ha raccontato a “Élite Daily” di aver sempre preferito mantenere un certo riserbo riguardo alla decisione finale del cuore di Belly. “Ho sempre voluto tifare per il ‘team Belly’, perché credo che la cosa più importante sia il suo percorso personale, indipendentemente dalla scelta amorosa”, ha dichiarato l’attrice, la quale ha sottolineato che il dibattito tra i fan non si fermerà neanche dopo la conclusione della terza stagione.

Spoiler dalla terza stagione: le anticipazioni

Il trailer ufficiale della terza stagione, disponibile su Amazon Prime Video, offre alcune anticipazioni che alimentano le speculazioni sul destino di Belly. Sappiamo che Jeremiah e Belly sono intenzionati a sposarsi nonostante la giovane età e le riserve espresse dalle loro famiglie, ma la strada verso il matrimonio appare tutt’altro che semplice.

Gli sviluppi si complicano quando, durante i preparativi, Jeremiah tradisce Belly, baciando un’altra ragazza a una festa. Questo evento incrina il loro rapporto e riapre la porta a Conrad, ora impegnato negli studi di medicina, che non ha mai smesso di amare Belly. La narrazione procede con il riavvicinamento tra i due, mentre Jeremiah si rende conto che il cuore di Belly non potrà mai appartenere a lui e decide di annullare il fidanzamento, lasciandola definitivamente.

Alla fine, Conrad e Belly riescono a ritrovarsi e decidono di sposarsi a Cousins Beach, il luogo simbolico dove tutto è iniziato, suggellando così la conclusione del loro travagliato romance.

Lola Tung è una delle giovani attrici più promettenti del panorama contemporaneo. Cresciuta a New York, con origini miste cinesi, svedesi ed est-europee, ha mostrato fin da subito una passione per il teatro, partecipando a numerose produzioni scolastiche e universitarie. Dopo il diploma presso la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts e un anno di studi alla Carnegie Mellon University, ha ottenuto il ruolo di Belly grazie a un’audizione via Zoom, durante il periodo di didattica a distanza.

Il successo della serie ha portato Lola a collaborare con prestigiosi brand come American Eagle e Coach, contribuendo anche a campagne di sensibilizzazione ambientale. Nel 2024, ha debuttato a Broadway nel musical Hadestown, e nel 2025 ha ampliato il suo repertorio con ruoli in film horror come Forbidden Fruits, confermando la sua versatilità e la crescita artistica.