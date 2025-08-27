Ballando con le Stelle è pronto a tornare in onda con la sua ventesima edizione e Milly Carlucci ha deciso di sorprendere il pubblico per questa stagione così speciale. Intanto Sonia Bruganelli, che ha partecipato come concorrente nell’ultima edizione, ha lanciato una frecciatina alla padrona di casa, riguardo a un possibile ritorno nel programma del suo compagno, Angelo Madonia.

Il ballerino professionista, con cui l’ex moglie di Paolo Bonolis ha una relazione da qualche tempo, ha lasciato lo show di Milly Carlucci anche in seguito alle pressioni e alle tensioni che ci sono state nel corso della partecipazione della Bruganelli al programma. La coppia è finita spesso nel mirino di Selvaggia Lucarelli e Madonia, a un certo punto, ha abbandonato il talent e la sua partner, Federica Pellegrini, andando via prima della finale. E adesso la Bruganelli ha lanciato una frecciata piuttosto diretta a Milly Carlucci, cosa ha detto?

Bruganelli e la frecciata alla Carlucci su Madonia: le sue parole

Tutto è accaduto mentre Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si trovavano in un bar di Milano, la scena è stata condivisa dall’ex moglie di Bonolis sui social e nel filmato si vede il ballerino che mangia un gelato e decide di comprarne un altro. A questo punto la sua compagna ironizza, dicendogli: “Ma ancora? Te lo sei finito? Come balli poi?“.

Domanda cui Madonia ha risposto: “Per adesso non devo ballare e secondo me non ballo più (…)“. Parole che fanno riferimento al fatto che il ballerino è fuori da Ballando con le Stelle e, al momento, non sembra avere altri impegni televisivi. Ed è qui che la Bruganelli ha voluto lanciare una frecciata a Milly Carlucci: “E se poi ti chiamano dicendo che ne manca uno?“.

Una domanda, quella di Sonia Bruganelli, in cui è impossibile non intravedere una stoccata alla conduttrice del programma di Rai 1. E’ noto che Angelo Madonia non ha lasciato Ballando con le Stelle in modo sereno, la decisione è arrivata dopo una serie di attriti e l’ex moglie di Paolo Bonolis è conosciuta per essere una donna che non le manda a dire ed essere sempre molto diretta. Proprio per questo in tanti hanno notato il riferimento a quanto accaduto con lo show di Rai1.

Al momento Madonia pare che sarà lontano dalla televisione, probabilmente si dedicherà alla sua scuola di danza in attesa che esca qualche nuova proposta, magari su un’altra rete televisiva. Staremo a vedere.