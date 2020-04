Ansel Elgort nudo su Instagram per beneficenza

Che dire. Il protagonista di Baby Driver, Ansel Elgort, posta due giorni fa una foto in bianco e nero di lui sotto la doccia, bagnato e quasi totalmente nudo, invitando a cliccare il link in bio per donare cibo e altro ai dottori e agli infermieri di Brooklyn. Una mossa davvero geniale, quella di catturare l’attenzione in questo modo bellissimo per beneficenza.

Infatti, il link in bio rimanda alla pagina GoFoundMe di Brooklyn for Life, iniziativa benefica promossa da Jeffrey Wright che ha lo scopo di fornire pasti a chi lavora in prima linea negli ospedali di Brooklyn.

Peccato che lo staff di Instagram abbia chiesto ad Ansel di eliminare la foto, che sul profilo officiale dell’attore, infatti, non si trova più, ma che circola chiaramente sui profili delle fan e anche su Twitter.

Grazie Ansel, sei fantastico: i commenti sotto la foto fanno più meno tutti così e inutile dire che ci trovano tutte e tutti d’accordo. Per altri commenti divertenti che alludono a cose, vi invito a leggere da voi.

Ansel Elgort, classe 94, è uno dei giovani attori più promettenti di Hollywood, noto viso per il film Colpa Delle Stelle e per la saga di successo sopracitata Baby Driver – Il Genio Della Fuga (in onda giovedì 23 aprile 2020 su Rai 3 alle ore 21.20). Lo vedremo prossimamente del West Side Story di Steven Spielberg nel ruolo di Tony. Bello, bravo, e sa pure cantare:

Dunque, a presto, caro Ansel e attendiamo altre foto, mi raccomando. Intanto, donate, se non a Brooklyn alla nostra Protezione civile, alla Croce Rossa Italiana e a tante altre realtà per cui il vostro contributo, anche piccolissimo, è fondamentale: qui (sito ufficiale del Ministero della Salute).