Negli ultimi anni la costruzione di mobili con il pallet è diventata una vera e proprio moda, non solo per la particolarità del design, ma anche per la sua indiscutibile economicità.

Arredare la propria casa con il pallet vuol dire affiancare il concetto di bello a sostenibile, ma avere anche una minima capacità manuale, perchè seppur belli i progetti di questo tipo purtroppo non si creano da soli.

Basta “solo” trovare la determinazione iniziale, ma una volta che siamo convinti al 100% di voler creare un letto, un divano o una libreria con le nostre mani, possiamo realizzare progetti semplici, essenziali, accessibili (sia nella realizzazione che nel costo) e con un bellissimo impatto sull’arredamento della nostra casa.

Se la tua ambizione è alle stelle e sei pienamente convinto di voler procedere, in questo articolo troverai le istruzioni per costruire 2 tipologie diverse di mobili: un letto da una piazza e mezza e una libreria.

Prima di iniziare ricordati che ogni mobile può essere modificato in base alle tue esigenze di spazio e se sei una persona creativa che ha deciso di dedicare molto impegno a questo progetto puoi anche personalizzarlo con decorazioni di ogni tipo.

Quale tipologia di pallet utilizzare

Quando parliamo di pallet intendiamo proprio lui, il bancale utilizzato per il trasporto di tutte le merci. Un comunissimo e umilissimo bancale, composto da qualche asse di legno, alcuni blocchetti di legno e qualche chiodo.

Nonostante la sua umiltà, il pallet ha una grandissima disponibilità sul mercato e questo è un aspetto estremamente favorevole per noi che abbiamo grandi ambizioni e vogliamo utilizzarlo per costruire dei mobili:

1- Non dobbiamo impazzire nel trovarlo

2- È un oggetto economico

La misura più utilizzata è quella dell’europallet che ha dimensioni di 120x80x14,4, ma si possono trovare anche misure diverse (esistono diversi siti che permettono di personalizzarle in base alle esigenze).

Per i progetti di casa è consigliabile utilizzare i Greenpallet di Palm, un’azienda che pone molta attenzione nella selezione delle materie prime (legno di pino e abete) e nella produzione etica e sostenibile dei prodotti. Una scelta perfetta se il nostro obiettivo è realizzare un mobile ideale per la casa e amico dell’ambiente.

Come costruire un letto con i pallet

Quali materiali ti servono

7 pallet 80 x120 x13 cm (6 per la base, uno per la testata)

3 pallet 44x120x13 cm

50 viti

cacciavite o avvitatore



Istruzioni

Sovrapponi e fissa tra di loro con le viti 3 pallet di dimensioni 80x120x13 cm.

Ripeti la stessa procedura con altri 3 pallet della stessa dimensione e con i 3 pallet più piccoli .

Unisci le tre file di pallet in modo tale da ottenere un letto di una piazza e mezza: ovvero una lunghezza di 204 cm, una larghezza di 120 cm e un’altezza di 33 cm.

Con le viti fissa tra di loro le 3 file, in modo tale che utilizzando il letto la struttura non si apra.

Ora passiamo alla testata del letto: prendi l’ultimo pallet rimasto e posizionalo in verticale in fondo al letto, poi con le viti uniscilo al resto della struttura.

Completa con un materasso (meglio se rigido) ed ecco il tuo letto realizzato con i bancali!

Come realizzare una libreria con i pallet

Materiale per realizzare il modulo base

1 mini pallet 35x55x12 cm

2 assi di recupero di 32 cm x 8 (serviranno per le staffe)

3 assi di recupero 55 cm x 8 (serviranno per il ripiano

un asse di recupero di 40 cm x 8 (da posizionare in fondo al ripiano)

8-10 viti

cacciavite o avvitatore

sega a mano

Istruzioni

La libreria si realizza sovrapponendo tra di loro più moduli base.

La quantità di moduli può essere scelta liberamente, in base alla dimensione finale della libreria che si vuole ottenere e considerando che ogni modulo ha le seguenti dimensioni:

– altezza: 37 cm

– larghezza: 55cm

– profondità: 32 cm

Ecco come realizzare il modulo base:

Il fondo è composto da un mini pallet posizionato in verticale.

Per realizzare il ripiano su cui andrai a riporre i libri avrai bisogno di 2 assi longitudinali (da 32 cm) e 4 assi disposte parallelamente sopra le prime due. Con le viti fissa le 3 assi di 55 cm alle 2 assi longitudinali.

Avvita l’ultima asse, quella di 40 cm, direttamente al pallet poi assembla tra di loro i due moduli.