Al centro di questa nuova visione ci sono le cellule senescenti, spesso definite “cellule zombie”: non muoiono, ma smettono di funzionare come dovrebbero, accumulandosi nei tessuti e contribuendo al declino dell’organismo.

Nel ciclo naturale della vita cellulare, ogni cellula ha un limite: dopo un certo numero di divisioni, entra in uno stato di arresto permanente. È un meccanismo di difesa, utile per evitare la proliferazione incontrollata tipica dei tumori. Ma col passare del tempo, questo equilibrio si rompe.

Le cellule che non si dividono più non sono “inermi”. Al contrario, diventano metabolicamente attive e iniziano a rilasciare una serie di sostanze infiammatorie — chemiochine, enzimi degradativi — che alterano l’ambiente circostante. Questo fenomeno, noto come fenotipo secretorio associato alla senescenza, è oggi considerato uno dei motori principali dell’invecchiamento biologico.

Il risultato è un effetto a catena: infiammazione cronica, deterioramento dei tessuti, perdita di funzionalità degli organi. È qui che la ricerca sta concentrando i suoi sforzi.

Senolitici: la strategia per “ripulire” l’organismo

Negli ultimi anni si è affermata una nuova classe di composti, i cosiddetti senolitici, progettati per eliminare selettivamente le cellule senescenti. Il principio è semplice solo in apparenza: indurre queste cellule a “spegnersi” definitivamente, senza danneggiare quelle sane.

Tra le molecole più studiate figurano il dasatinib — un farmaco già utilizzato in oncologia — e la quercetina, un composto di origine naturale con proprietà antiossidanti. Agiscono interferendo con i meccanismi che permettono alle cellule senescenti di sopravvivere, portandole verso la morte programmata.

I risultati, per ora soprattutto in modelli animali e studi preclinici, sono significativi. Nei topi, la riduzione delle cellule senescenti ha mostrato effetti concreti: miglioramento della funzione cardiovascolare, maggiore sensibilità all’insulina, riduzione della calcificazione dei vasi sanguigni.

Gli effetti non si limitano al sistema cardiovascolare. Alcuni studi indicano un impatto anche sul sistema nervoso. In modelli di obesità, ad esempio, la rimozione delle cellule senescenti è stata associata a una diminuzione dell’infiammazione cerebrale e a livelli più bassi di ansia.

Questi dati hanno aperto una nuova frontiera: il possibile utilizzo dei senolitici nelle malattie neurodegenerative.

Alzheimer e nuove ipotesi terapeutiche

Tra le applicazioni più discusse c’è il potenziale ruolo dei senolitici nella malattia di Alzheimer. La patologia è caratterizzata dall’accumulo di placche di beta-amiloide nel cervello, attorno alle quali si attivano enzimi come l’acetilcolinesterasi e la butirrilcolinesterasi, coinvolti nella progressione del danno neuronale.

Alcune ricerche recenti suggeriscono che composti senolitici possano interferire con questi meccanismi. In particolare, molecole come dasatinib e nintedanib sembrano in grado di colpire selettivamente le forme alterate degli enzimi associate alle placche, senza intaccare quelle sane.

È un dettaglio non banale: molti trattamenti oggi disponibili agiscono in modo meno selettivo, con effetti collaterali spesso difficili da gestire.

Il tema non riguarda solo la farmacologia. Esistono infatti anche senolitici naturali, presenti in diversi alimenti comuni. La quercetina si trova in mele, uva e capperi; la fisetina in fragole e cipolle; la curcumina nella curcuma.

Questo non significa che una dieta possa sostituire una terapia. Ma indica una direzione: il confine tra nutrizione e medicina sta diventando sempre più sottile, soprattutto quando si parla di prevenzione dell’invecchiamento.

Nonostante i risultati promettenti, la strada è ancora lunga. La maggior parte degli studi è ancora in fase sperimentale e gli effetti sull’uomo devono essere confermati con trial clinici su larga scala.

La sensazione, però, è che qualcosa stia cambiando. Non tanto perché esista già una “cura dell’invecchiamento”, ma perché si sta iniziando a comprendere — in modo sempre più preciso — cosa accade dentro il corpo mentre invecchia.