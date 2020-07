Borse in vera pelle: eleganza versatile e discreta

Borse artigianali perché sceglierle e dove acquistarle

Ricerca estetica, funzionalità e innovazione: ecco le caratteristiche di una borsa in vera pelle artigianale e dove puoi trovarla.

Cosa rende così speciali le borse in vera pelle? È una domanda che racchiude tanti perché. Sono i dettagli, rifiniti e curati in modo perfetto. Sono le mani sapienti degli artigiani, abili nello scegliere i pellami migliori. Artigiani che sanno come unire tradizione e innovazione. Come? Orientandosi verso le soluzioni più rispettose per l’ambiente, come pelli conciate al vegetale. Reindirizzando le scelte aziendali verso materiali resistenti, performanti ed ecosostenibili. Eccellendo al contempo nello stile, grazie a un design elegante, versatile e dal fascino discreto. Accessori indispensabili come le borse devono essere essenziali, di qualità e raccontare la femminilità unica di ogni donna. Non solo quindi elementi complementari di ogni look, ma anche accessori capaci di inserirsi in uno stile di vita dinamico come quello odierno. Abbracciando tutte queste caratteristiche è nato il marchio di borse artigianali Irevedì. Un brand che ha voluto unire la ricercatezza dei materiali con l’esclusività della tradizione thailandese e italiana, per offrirti un accessorio versatile, realizzato a mano e dal design esclusivo, ma in grado di adattarsi a tutti gli impegni della tua giornata, dal mattino fino alla sera.

Dove acquistare le borse artigianali online

Irevedì ha reso disponibili le sue borse online. Sul loro sito è infatti possibile acquistare le Ray Bag. Questo modello può essere portato sia a spalla che a mano perché è dotato di tracolla e manico. Il corpo, capiente abbastanza per le esigenze di una donna dinamica e in movimento, è realizzato in tessuto, più precisamente in jacquard, filato pregiato ma resistente ed ecosostenibile perché creato anche con il polipropilene, una fibra ottenuta dal riciclaggio della plastica. La pelle è conciata al vegetale ed è di altissima qualità perché è stata lavorata nel rispetto dell’antica tradizione manifatturiera fiorentina. La Ray Bag ha un fascino discreto e moderno e il tessuto rende omaggio a opere d’arte prodotte da artisti di fama internazionale.

Perché scegliere una borsa in vera pelle“Un gioco di equilibrio tra bellezza e funzionalità”, come viene definita la prima linea di accessori prodotti dal nuovo brand di borse in vera pelle Irevedì. La bellezza si spinge a cercare un design unico che amalgama armoniosamente l’artigianato più antico di due paesi lontani nello spazio, l’Italia e la Thailandia, eppure vicini nella cura per ogni singolo elemento e dettaglio. La funzionalità traspare dalle tante declinazioni che può assumere la Ray Bag, un accessorio che può accompagnarti nelle tue riunioni in ufficio o darti quel tocco di eleganza per il tuo appuntamento galante. La Ray Bag di Irevedì è più di una semplice scelta di stile, comprandola sostieni produzioni ecosostenibili e rispettose dell’ambiente. Le borse Irevedì sono fatte per durare a lungo perché i materiali impiegati sono stati sottoposti a trattamenti antimacchia e idrorepellenti. In questo modo potrai essere sicura di avere un accessorio originale, pratico, elegante, ricercato e in grado di accompagnarti per molto tempo.