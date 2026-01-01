Dal 29 dicembre 2025, i supermercati Lidl offrono una straordinaria opportunità per rendere la tua casa ancora più pulita e ordinata. Non possiamo che definirlo un vero e proprio affare, ideale per chi cerca un alleato intelligente e conveniente per la pulizia della casa, senza rinunciare alla qualità e alla tecnologia.

Non perdere questa occasione e approfitta della mega offerta disponibile dal 29 dicembre nei punti vendita Lidl. Un prodotto che, senza dubbio, farà la differenza nella tua routine quotidiana.

L’elettrodomestico in offerta alla Lidl

L’offerta in questione riguarda il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Silvercrest® a soli 99,00€. Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Silvercrest® si distingue per le sue quattro modalità di pulizia, pensate per adattarsi a diverse esigenze. Auto: il robot si muove in modo autonomo per coprire l’intera superficie, ottimizzando i tempi di pulizia. Spot: ideale per pulire aree più piccole o particolarmente sporche, concentrando l’azione di aspirazione su un punto specifico. Bordi: perfetta per pulire lungo le pareti e negli angoli, dove spesso si accumulano polvere e detriti. Programmabile: consente di impostare orari di pulizia personalizzati, per un maggiore comfort e per avere la casa sempre pulita al tuo ritorno.

Il sistema di navigazione intelligente, supportato dal sensore giroscopico, consente al robot di muoversi in modo preciso e coordinato all’interno degli spazi domestici, evitando ostacoli e ottimizzando il percorso di pulizia. Grazie a questa tecnologia avanzata, il robot è in grado di mappare l’ambiente e adattarsi a diversi tipi di superfici, offrendo una pulizia efficace anche in spazi complessi.

Per un controllo ancora maggiore, il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Silvercrest® è dotato di un telecomando, che ti permette di gestire facilmente tutte le funzioni del dispositivo. Dall’accensione alla selezione delle modalità di pulizia, fino alla programmazione degli orari, il telecomando rende l’utilizzo del robot ancora più semplice e pratico.

Il robot è equipaggiato con un contenitore della polvere da 435 ml e un serbatoio dell’acqua da 150 ml, che lo rende ideale per un uso quotidiano anche in case di medie dimensioni. Con una capienza adeguata, il dispositivo è in grado di raccogliere polvere e sporco in modo efficace, e di lavare i pavimenti senza necessità di continui interventi manuali.

Con il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Silvercrest®, Lidl offre una soluzione altamente tecnologica a un prezzo competitivo di 99,00€, una proposta accessibile che ti permette di avere una casa pulita senza fatica. Grazie alle sue quattro modalità di pulizia, al sistema di navigazione intelligente e alla facilità d’uso, il robot diventa l’alleato perfetto per chi desidera un ambiente pulito senza dover passare ore con il tradizionale aspirapolvere o il mocio.