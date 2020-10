Come organizzare una serata perfetta (in casa) per Halloween

La notte più paurosa e gotica dell’anno si sta avvicinando. Dolci, film, festoni, scherzi, a Halloween ci si può divertire con il minimo indispensabile. Che siate soli o in compagnia, basta un minimo di fantasia per organizzare una serata ad hoc. Quello di quest’anno è un anno particolare e bisogna adeguarsi alle circostanze ma niente paura, con i nostri consigli potete passare una serata indimenticabile restando a casa.

Decorazioni a tema

Per creare un’atmosfera adeguata al tema, il primo passo è quello di creare l’atmosfera giusta. Si parte con le decorazioni. Qui potete dare sfogo alla vostra fantasia. Si parte dalle basi: le zucche intagliate. Se non volete immedesimarvi in Michelangelo, i supermercati sono forniti di queste. Alle zucche potete aggiungere i festoni, dai più classici fino a quelli più dettagliati. Se invece avete la fortuna di avere un giardino, potete sbizzarrirvi come piace a voi. Potete collocare ragnatele sulla porta o delle zucche, con le candele all’interno, ai lati dell’entrata della vostra casa. Per quanto riguarda la porta potete “animarla” attaccando degli occhi finti. Come? Basta prendere dei piatti di plastica bianchi, disegnarci la pupilla con un pennarello e il gioco è fatto.

Scherzi divertenti

Questa è la parte più divertente: gli scherzi. Il dentifricio sotto la porta è passato di moda quindi bisogna reinventarsi. Un evergreen è lo scherzo del fantasma ma quello che vi proponiamo non è il classico scherzo con il lenzuolo bianco addosso, ma uno in stile Paranormal Activity. Primo passo: la preda. Che sia il vostro coinquilino o partner poco importa: andate in camera sua e con dei fili da pesca collegate alcuni oggetti situati in camera. Dopodiché, durante la notte, entrerete in scena voi. Nel momento in cui la vostra preda cercherà di dormire, silenziosamente fate cadere (con cautela) gli oggetti oppure cercate di tenerli sospesi in aria. Se non vi va di cimentarvi in scherzi del genere potete indossare le classiche maschere che trovate online.

Costumi di Halloween homemade

Per entrare ancor di più nel mood potete realizzare dei costumi divertenti partendo dal nulla, oppure se non avete voglia di munirvi di ago e filo, potete acquistarli online e vestirvi da tessera elettorale come Ted Mosby.

Maratona di film horror

Grazie ai servizi streaming avete l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la filmografia. Come ogni anno, Netflix ha pensato di inserire tra i generi “Halloween”, con serie tv e film a disposizione per tutto il mese di ottobre. Se invece non siete abbonati alla piattaforma streaming, potete ricorrere ai buoni e vecchi dvd e blu-ray.

