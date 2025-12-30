Superato il Natale, è tempo di pensare al cenone di Capodanno per accogliere al meglio il 2026. Oltre a coloro che hanno scelto di regalarsi un viaggio o di festeggiare in piazza in compagnia dei vari artisti che hanno scelto di esibirsi anche l’ultima notte del 2025, c’è anche chi preferisce brindare a casa insieme a parenti e amici divertendosi anche nella preparazione dei vari piatti previsti dal menù.

Tra la cena, il brindisi e il dopo cena fatto di balli e di giochi, le case, il giorno successivo, hanno sicuramente bisogno di un restauro. Sistemare tutti gli ambienti eliminando ogni traccia dei vari festeggiamenti richiede tempo e pazienza. Tuttavia, da Lidl, potete trovare il vostro alleato nelle pulizie domestiche. Grazie all’elettrodomestico in offerta nel famoso discount, infatti, avere una casa pulita e in ordine anche dopo aver ospitato diverse persone, sarà davvero facilissimo.

Robot aspirapolvere in super offerta da Lidl: perché comprare l’elettrodomestico

Uno degli elettrodomestici più innovativi e che sta conquistando sempre di più il mercato è il robot aspirapolvere, amatissimo da tutti per la praticità. Avere un robot aspirapolvere, infatti, consente di risparmiare tra i 30 e i 60 minuti che, normalmente, vengono impiegati per la pulizia dei pavimenti. Attraverso l’app, infatti, è possibile programmare il robot per farlo lavorare mentre si è fuori o a lavoro.

Usando quotidianamente il robot, si previene la formazione di accumuli di polvere perché è in grado di raccogliere anche le briciole più piccole. Grazie ad un design moderno, infatti, è in grado di raggiungere anche i posti più scomodi arrivando sotto il letto, sotto il divano e sotto i mobili bassi.

Molti modelli, inoltre, permettono non solo di eliminare polvere, briciole, peli e tutto ciò che può cadere sul pavimento ma anche di lavarlo permettendo, così, una pulizia più profonda.

In commercio, sono diversi i modelli tra cui scegliere in base alle varie esigenze, anche economiche. alcuni modelli, infatti, possono costare davvero tanto ma da Lidl potete trovare un robot aspirapolvere di ultima generazione ad un prezzo davvero vantaggioso.

Con 4 modalità di pulizia (Auto/Spot/Bordi/Programmabile), un sistema di navigazione intelligente grazie al sensore giroscopico, con telecomando, un serbatoio per la polvere e uno per l’acqua, il robot aspirapolvere Silvercrest è in offerta a 99 euro.

La promozione è valida in tutti i punti vendita Lidl, ma fino ad esaurimento scorte. Se, dunque, non volete perdervi l’occasione di concedervi un ultimo regalo in questo 2025, correte nel punto vendita a voi più vicino e acquistate il robot che è coperto anche da una garanzia triennale.