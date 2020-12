È possibile contribuire a creare il primo centro al mondo dedicato a Tolkien

Ogni grande scrittore ha il suo luogo di rito. Leggenda narra che J.K. Rowling abbia scritto Harry Potter in una caffetteria di Edimburgo. Oltre alla Rowling ricordiamo J.R.R. Tolkien, autore di capolavori come Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, il quale ha creato i suoi capolavori a Northmoor Road, la sua vecchia casa a Oxford. Nonostante la fama e l’importanza dal punto di vista letterario, oggi lo scrittore non ha un luogo a lui dedicato. Per omaggiare l’artista si è pensato di creare un centro a lui dedicato proprio a Oxford, in quella casa dove il suo genio ha preso forma. Il progetto si chiama Northmoor e tutti possono dare una mano per la realizzazione.

Il progetto Northmoor su Tolkien

Il progetto partito dai fan vuole rendere la casa di Tolkien una sorta di museo, ma non il classico museo noioso della domenica, ma un luogo familiare, una casa che stimoli la creatività. Lo scopo è quello di ispirare nuove generazioni di scrittori, artisti e registi.

Per permettere a tutti di visitare la casa sarà possibile visitarla anche online.

Il crowdfunding per Northmoor e Tolkien

È possibile contribuire con una donazione di venti sterline (ventidue euro circa) e ricevere un certificato speciale, stampabile, realizzato dall’illustratore Keith Robinson. L’obiettivo principale del crowdfunding è di raccogliere quattro milioni di sterline per acquistare la casa e farla appunto diventare una casa-museo dedicata allo scrittore. A seconda dei soldi raccolti gli organizzatori della raccolta fondi hanno definito degli ulteriori obiettivi per invogliare i fan a partecipare: se si raggiungono i quattro milioni e mezzo, oltre all’acquisto dell’immobile sarà possibile ristrutturarlo. Se si arriva a 4,6 milioni sarà possibile istituire anche un fondo di borse di studio per aiutare coloro che provengono da un contesto a basso reddito, a partecipare a uno dei corsi creativi organizzati proprio nella casa.

Cosa succede se non si arriva alla somma di 4 milioni del primo obiettivo? I soldi non andranno persi. In ogni modo, la figura di Tolkien verrà omaggiata con la creazione di centri che si concentrano sulla scrittura creativa, film e altro ancora nella città di Oxford.

Se sai un fan di Tolkien, cosa aspetti? Clicca qui e fai la tua donazione.