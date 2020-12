Elena Ferrante consiglia 40 libri scritti da 40 donne

Ci sono domande esistenziali che ci poniamo da una vita. Siamo soli nell’universo? C’è vita dopo la morte? Qual è la ricetta della Coca Cola? Domande che non sappiamo se avranno una risposta. Tra queste un’altra che molti si pongono è: Ma Elena Ferrante, in realtà, chi è? La scrittrice (o forse scrittore) tra le più amate all’estero non sappiamo che aspetto abbia. Nelle scorse settimane ha fatto nuovamente parlare di sé, non per la sua identità, per l’interessante classifica personale che ha stilato per Bookshop. Quaranta libri scritti da quaranta donne dal titolo: “Storie di donne con due piedi, e qualche volta uno, nel XX secolo”.

Quaranta libri di quaranta donne

Bookshop.org è una libreria online, attiva dal 2020 negli Stati Uniti e nel Regno Unito, nata per supportare le librerie indipendenti. I libri scelti dalla Ferrante, stranieri e non, sono opere scritte negli ultimi sessant’anni e sono considerati dei veri e propri bestseller. Nonostante i libri siano scritti da scrittrici, non sempre le protagoniste sono donne. La classifica è stata creata in base alle tematiche affrontate dalle autrici. Sono storie crude e mai scontate che narrano di rivincita nonostante le discriminazioni presenti nel privato e nell’ambito lavorativo.

La classifica dei quaranta libri: le prime dieci posizioni

Al primo posto troviamo Americanah (2013), il romanzo scritto dalla scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie che narra la vita di una donna nigeriana che decide di trasferirsi negli States per frequentare l’università. Il secondo posto è occupato da Margaret Atwood con il romanzo L’assassino cieco (2000), opera entrata nella classifica dei 100 migliori romanzi in lingua inglese dal 1923 a oggi del Time. A seguire c’è l’autrice iraniana Shokoofeh Azar con L’illuminazione del susino selvatico (2020), romanzo finalista al Booker Prize 2020. Non mancano scrittrici come Ingeborg Bachmann con Malina (1970) e Lucia Berlin con La donna che scriveva racconti (2015). È presente nella lista anche Rachel Cusk con Resoconto (2018) uno dei migliori romanzi del 2018 secondo il New York Times, il New Yorker e il The Guardian. Non manca L’anno del pensiero magico (2008) di Joan Didion che narra di una vita che cambia in fretta. Nella lista ci sono anche nomi di scrittrici italiane e una di queste è Donatella Di Pietrantonio con il romanzo L’Arminuta (2017), vincitore del Premio Campiello. La Ferrante ha inserito nomi di scrittrici francesi e una di queste è Négar Djavadi con Disorientale (2016) finalista al National Book Award del 2016. Alla lista non poteva mancare uno dei bestseller più importanti degli ultimi quarant’anni: L’Amante (1984) di Marguerite Duras, che fu fonte d’ispirazione per il regista Jean-Jacques Annaud il quale trasse il film L’Amante (1992).

Se volete consultare la lista completa la trovate qui.