Ecco le 5 principali tendenze moda mare per l’estate 2022

L’estate si avvicina e con essa è il momento di pensare a costumi da bagno, guardaroba da spiaggia e accessori chic e shocking. Dopo aver svelato le tendenze moda primavera-estate 2022 nella Milano e Paris Fashion Week, nonché le tendenze lingerie da non perdere in questa stagione, concentriamoci sui costumi da bagno e sui bikini indispensabili per sentirsi belle sulla sabbia o in piscina.

Tra femminilità delicata ed energia bohémien, il costume da bagno è tutt’altro che un accessorio, è un abito fondamentale alla pari di un vestito da sera, per la prossima stagione estiva. Due pezzi di tessuto necessari a creare un’equazione perfetta per assaporare momenti senza tempo, scanditi da colori vivaci e dettagli ben studiati.

Ultra-trendy e contemporanei pur essendo tecnicamente impeccabili (elevata resistenza dei materiali e dei colori all’acqua di mare, al cloro, ai raggi UV, ecc.), i nuovi modelli riescono ad essere sempre seducenti.

Tendenza costumi da bagno 2022: asimmetria e monospalla

Con o senza ferretto, versione intera così come costume a due pezzi, impossibile non innamorarsi di questi modelli monospalla la cui ispirazione creativa si deve al movimento delle onde dell’oceano. Quest’estate, i modelli più di tendenza offrono intriganti ritagli di fantasie geometriche che disegnano le curve di tutti i tipi di corpo con un affascinante tocco di originalità.

Stampa floreale: un classico senza tempo

Fiori del paradiso, foglie di palma e coralli… In un’atmosfera botanica, la freschezza è l’appuntamento fisso della moda balneare. Su un prezioso sfondo di tela bianca, una vegetazione lussureggiante veste il corpo di contrasti per un viaggio ai confini dell’esotismo.

Lo spirito safari sulle coste del Mediterraneo

Come un’ode alla libertà in uno stile temibile, i motivi a macchie di leopardo e altre stampe animalier risuonano come un invito a scoprire terre lontane e selvagge. Un classico rivisitato che prende tutte le forme per sottolineare una personalità selvaggiamente spontanea e colorata. Per le più audaci è una scelta irrinunciabile.

Tendenza costumi da bagno 2022: modelli con cintura

Costume da bagno iconico delle ragazze di James Bond, il costume intero a tinta unita con cintura è più che mai in voga in questa stagione. Per giocare la carta dell’eleganza retrò, maglia testurizzata e fibbia gioiello (o maglia delicatamente annodata) accentuano la vita con finezza in uno stile glamour e sportivo tanto semplice quanto sofisticato.

Pois e righe: da ragazza pin up a icona anni ‘80

Una combinazione ingegnosa di geometrie, righe minimaliste o maxi e pois offre un design dagli accenti “chic graphic”. Adoriamo questo look senza tempo, simile a un pixel, al centro della tendenza, un universo parallelo che mira a essere tanto moderno quanto ingannevolmente antiquato.

In conclusione, come per ogni capo essenziale del proprio guardaroba, anche i costumi da bagno si affidano principalmente agli stili intramontabili. Nella famiglia dei grandi classici in cui attingere per non sbagliare mai troverai il costume da bagno bianco, le stampe floreali o i motivi geometrici. Un pezzo o due pezzi, il costume da bagno più adatto al proprio fisico è d’obbligo.

E poi c’è il costume da bagno nero. Ovviamente. Come rinunciarvi? Come con il tubino nero, non si può mai sbagliare.