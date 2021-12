Firma elettronica: gli utilizzi più comuni

Malgrado il suo rapido incedere e le fette di mercato che sta progressivamente conquistando, la firma elettronica in Italia gode ancora di una fama sinistra. Non sono tanto i numerosi luoghi comuni che la riguardano (costosa, poco sicura, inaffidabile, facilmente permeabile ad attacchi hacker) a penalizzarla, dal momento che questi ultimi sono facilmente confutabili e milioni di italiani hanno già avuto modo di constatarne l’infondatezza. A frenare la diffusione di uno strumento che, contrariamente a quanto viene ostinatamente riverberato dalla vulgata, garantisce notevoli risparmi di tempo, denaro ed energie in totale sicurezza, è piuttosto una certa confusione di fondo sui suoi utilizzi. Quali sono i limiti e i confini entro i quali una firma elettronica può agire, venendo riconosciuta da qualsiasi organo giuridico, istituzionale e finanziario?

Si tratta, in sostanza, di stabilire, come per ogni altra tipologia di Firma remota, degli ambiti di competenza specifici, entro i quali agire con assoluta tranquillità, certi che tale strumento sarà universalmente accettato, anche su scala internazionale: non è un caso, infatti, che i maggiori provider di firma elettronica, come Yousign, operino su uno scenario (come minimo) continentale. Di seguito, abbiamo individuato alcuni di questi ambiti, annoverabili tra i più comuni e frequenti. Sono “casi di specie” in cui la maggior parte delle persone potrebbe imbattersi nello svolgimento delle loro attività quotidiane, oppure in momenti inalienabili della loro vita privata o lavorativa.