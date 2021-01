Frullati proteici vegan friendly: l’alternativa vegetale agli integratori proteici per tutti gli sportivi

Molto apprezzato nel mondo dello sport da dove nasce principalmente la sua fama, il frullato proteico è la bevanda perfetta per favorire l’aumento muscolare, il dimagrimento ma anche per fare uno spuntino sano.

Il cibo ultra-elaborato, il nostro stile di vita estremamente frenetico e l’agricoltura intensiva degradano la qualità nutrizionale dei nostri pasti. Poiché le proteine ​​sono materie prime costose, spesso scompaiono prima dai nostri piatti e vengono sostituite. Per ovviare a questa mancanza, assumere una bevanda proteica è una buona soluzione.

Quali sono i benefici dei frullati proteici? Quando e quanto frullato proteico bere al giorno? Proviamo a rispondere alle domande più gettonate circa queste bevande, ormai non più esclusivamente da body builder.

Proteine: un nutriente essenziale

Le proteine sono presenti nella maggior parte degli alimenti come carne, uova, latticini, verdure, pesce o altre fonti animali, ma anche nella frutta e verdura.

In altre parole, la dieta è (o dovrebbe essere) quindi la principale fonte di proteine. Le proteine ​​possono svolgere una serie di ruoli nel corpo: costruiscono muscoli, aiutano la perdita di peso quando sono una parte importante dei pasti e aiutano a recuperare meglio dopo lo sforzo da sport. Il più delle volte, le proteine ​​in polvere vengono utilizzate per aiutare a costruire la massa muscolare. Pertanto, questo tipo di integratore è uno degli integratori alimentari più utilizzati per il bodybuilding.

Proteine ​​in polvere: un importante integratore alimentare

Va notato che una dieta convenzionale può essere sufficiente per fornire abbastanza proteine. Tuttavia, per le persone che praticano un’attività fisica intensa, l’aumento di massa muscolare o più semplicemente la sua conservazione richiede proteine ​​aggiuntive.

Facile da digerire dall’organismo, la polvere proteica viene assunta come integratore alimentare senza controindicazioni. Molto apprezzate per i loro effetti anti-catabolici, questa forma di funzione primaria delle proteine ​​è quella di preservare la massa muscolare. Ma non può svolgere questo ruolo senza una dieta ben bilanciata.

Proteine ​​vegetali in polvere

Il frullato proteico è una bevanda molto facile da preparare poiché contiene proteine ​​in polvere che vengono mescolate con acqua o una bevanda vegetale. È possibile aggiungere cibo (frutta e verdura in genere) o aromi per migliorare il gusto se non è gradevole, anche se le ultime formulazioni nascono per essere assunte da sole, dunque il sapore è stato decisamente migliorato.

Il vantaggio più evidente del frullato proteico è che colma un deficit proteico nel corpo in modo facile, veloce ed economico.

Tra i più popolari ci sono le proteine vegetali in polvere. Ci sono vantaggi nello scegliere questa tipologia di integratori e assumerli ad esempio sotto forma di frullato vegano di Myprotein, anche se non si è vegani.

Nella selezione dei vegetali da cui estrarre queste macromolecole si scelgono sempre quelle con un contenuto maggiore di antiossidanti, come appunto i piselli, affinché oltre all’evidente contributo nella restaurazione delle fibre muscolari, i benefici si possano avere anche sul sistema immunitario, grazie ad un profilo amminoacidico più ricco e molteplice.

Come si prepara un frullato proteico

Sebbene esistano diversi modi per consumare le proteine ​​in polvere, due tipologie sono molto popolari: la versione frullato classico e la versione shaker.

Frullato classico

Basta aggiungere la dose raccomandata di proteine ​​in polvere (in media 30 g di proteine ​​in polvere, ma le quantità variano e bisogna attenersi alle indicazioni sulla confezione) a 200 ml di acqua o una bevanda vegetale (latte di cocco, latte di mandorle, soia, riso…), e mescolare. Eventualmente arricchire con frutta o verdura a piacere. È pronto da mangiare in pochi secondi ed è l’ideale per la colazione, soprattutto perché è personalizzabile in base ai tuoi gusti e umori.

Nello shaker

In uno shaker, versare 250 ml di acqua o una bevanda vegetale, quindi aggiungere sopra la dose di proteine ​​ed eventualmente un aroma naturale per migliorare il gusto del frullato proteico. Chiudere lo shaker e agitare.

Il vantaggio di un blenderbottle shaker è la sua sfera di metallo che consente una miscela omogenea.

Le bevande proteiche prodotte direttamente dallo shaker possono essere preparate in meno di 5 minuti e possono essere consumate ovunque: dallo sport, in ufficio, in spiaggia, ecc.

Quando assumere le proteine in polvere

La loro assunzione è consigliata in più momenti della giornata. Ad esempio, subito dopo uno sforzo fisico intenso. Quindi possono essere consumati dopo ogni sessione di allenamento, poiché il ruolo delle proteine ​​è proprio quello di consentire un migliore recupero muscolare.

Per una maggiore efficienza, l’assunzione del frullato deve avvenire durante la prima ora dopo l’allenamento. Perché? Semplicemente perché, secondo la spiegazione scientifica, durante uno sforzo fisico intenso, il corpo smette di assimilare le proteine. Mentre dopo l’allenamento, a riposo, inizia a cercare proteine ​​da assimilare. Questa è chiamata “la finestra delle proteine” o anche “la finestra anabolica”.