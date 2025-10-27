Periodicamente, purtroppo, i ladri prendono di mira certe case, per andarvi a rubare. Tuttavia, il più delle volte, è un’operazione che studiano per un certo tempo, per poi, al momento opportuno, entrare in azione.

Prima di agire, cercano di trovare il modo di intrufolarsi in casa, e studiano le abitudini degli inquilini del loro bersaglio, carpendone i punti deboli. Fanno dei veri e propri sopralluoghi, e poi agiscono, con un ingresso rapido e disordinato, se il tempo a loro disposizione non è molto, e se invece ce l’hanno, l’entrata è studiata a fondo, anche perché il loro intento è trovare oggetti che valgano.

Ma non è tutto, perché i malviventi lasciano dei segni che li aiutino a organizzarsi, e questi hanno significati ben precisi.

Se la tua casa è bersaglio dei ladri, lo scopri solo facendo caso a questi simboli

Stiamo parlando di una serie di segni/disegni o anche lettere che sono raffigurati vicino un’abitazione presa di mira.

Possono trovarsi su citofono, porta, muri o cancelli, nei suddetti sopralluoghi. Alcuni di essi servono a comunicarsi se si tratta di un buon obiettivo, se è più opportuno approfittare per mettere a segno un colpo di mattina, pomeriggio o notte, se ci sono dei possibili rischi per loro, come ad esempio la presenza di cani, o ancora vicini, polizia e molto altro.

In sostanza, i criminali si passano delle comunicazioni che serviranno a orientarsi, come ad esempio, ci si potrebbe ritrovare sul citofono lettere come M, AM, N, che stanno indicare il momento giusto per tentare il colpo. Una K sulla porta, invece, potrebbe significare che la casa è spesso frequentata e quindi questo è un rischio.

Ci sono simboli a forma di pesce che indicano che si tratta di un’area sottoposta a sorveglianza e quindi non conveniente per mettere a segno un furto. Nel caso in cui appaia uno di questi segni, è necessario prendere delle precauzioni. In primis, non bisogna cancellarli, ma fotografarli a distanza. Controllare se vi sono anche altri segni e in caso, recarsi dai carabinieri per una denuncia. Provvedere a mettere un buon sistema di antifurto. E ancora, non lasciare le chiavi nella serratura, chiudendosi in casa. Chiudere bene la porta blindata e se si tratta di una serratura che ha fatto il suo tempo, come si suol dire, è sempre bene rimpiazzarla. Con questi accorgimenti, ti metterai in sicurezza.