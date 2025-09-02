Nel panorama dei cosmetici per la cura quotidiana della pelle, emerge una novità interessante: la migliore crema idratante per il viso non è necessariamente quella più costosa o di marca prestigiosa, ma può essere trovata anche sugli scaffali di un discount. A dimostrarlo è un recente test condotto in Svizzera dalla rivista dei consumatori Bon à Savoir, che ha analizzato 14 creme per il viso, molte delle quali disponibili anche in Italia.

Il test ha valutato diversi parametri fondamentali per la sicurezza e l’efficacia dei prodotti. In particolare, i laboratori hanno ricercato la presenza di sostanze controverse come fragranze allergizzanti, PEG, formaldeide e parabeni, ingredienti spesso oggetto di polemiche per la loro possibile tossicità o irritabilità. Oltre a questo, è stata misurata la capacità idratante delle creme applicate su dieci volontari tra i 30 e i 50 anni, con rilevazioni effettuate prima dell’applicazione e a distanza di due, quattro e otto ore.

Il risultato più sorprendente è stato il riconoscimento della Cien – Crema da giorno Q10, venduta da Lidl, come prodotto con il miglior bilanciamento tra sicurezza e idratazione. Questo dimostra come una crema “da supermercato” possa superare molti marchi più noti e costosi, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Tra le creme consigliate dal test figura anche la Weleda – Crema da giorno rassodante al melograno, azienda svizzera leader nella produzione di cosmetici naturali realizzati con ingredienti biologici e biodinamici, secondo una filosofia olistica e rispettosa dell’ambiente.

Lidl, un discount all’avanguardia nel settore cosmetico

Lidl, catena tedesca appartenente al Schwarz Gruppe, è nota per la sua formula di vendita discount che punta a mantenere i prezzi più bassi possibili grazie alla commercializzazione prevalentemente di prodotti a marchio proprio.

Fondata nel 1973, oggi conta oltre 12.000 punti vendita nel mondo, compresa un’ampia presenza in Italia, dove ha conquistato una fetta importante del mercato grazie a offerte mirate e prodotti di qualità.

La vittoria della crema Cien nel test svizzero conferma come Lidl sia riuscita a coniugare convenienza e qualità anche nel settore cosmetico, sfatando il pregiudizio che prodotti di grande distribuzione debbano essere necessariamente inferiori ai cosmetici di marca.

Weleda e l’approccio naturale alla cura della pelle

Fondata nel 1921 in Svizzera, Weleda è un’azienda che produce cosmetici e farmaci naturopatici ispirati alla filosofia antroposofica. I suoi prodotti sono realizzati con ingredienti di origine naturale, biologica e biodinamica, coltivati con metodi rispettosi dell’ecosistema e delle forze naturali. La linea cosmetica Weleda è particolarmente apprezzata per l’assenza di sostanze chimiche potenzialmente dannose e per il suo approccio olistico che considera la pelle come parte integrante del benessere fisico e mentale.

Tra i punti di forza di Weleda vi sono le certificazioni di sostenibilità e la partecipazione a iniziative per la tutela della biodiversità, come l’adesione all’Union for Ethical Biotrade (UEBT). I cosmetici come la Crema da giorno al melograno non solo idratano, ma aiutano a migliorare l’elasticità cutanea con ingredienti naturali, rendendoli ideali per chi cerca prodotti sicuri e rispettosi della pelle.