Mamma, questo piacere (non) s’ha da provare

La campagna di Control per la festa della Mamma è stata boicottata neppure fossimo negli anni Cinquanta.

https://www.open.online/2023/05/09/control-italia-campagna-pubblicitaria-censurata-sessualita/

Il diritto al piacere può essere ad appannaggio anche della mamma? Me lo sono chiesto in vista, come ogni seconda domenica di maggio, del Mother’s Day quando ho visto rimbalzare sui social una campagna di Control, molto acuta, in cui si proponeva come regalo innovativo per le nostri madri un sex toys. Pareva essere una pubblica affissione quel poster che circolava nel web ma, vi confesso, pareva anche essere un fake. Quindi mi sono voluto documentare e ho scoperto che, come spesso avviene, la verità sta nel mezzo. Quel cartellone non era vero ma la campagna lo era, anzi lo è. Infatti si tratta di un’iniziativa di Together, appunto per Control che avrebbe dovuto prevedere una serie di affissioni in vista del 14 maggio ma che poi non ha visto la luce, almeno in sede “fisica” per una sorta di boicottaggio.

Infatti, neppure fossimo negli anni Cinquanta di film come “Il Moralista” questa pubblicità è stata ritenuta sconveniente. Qualcosa di abbastanza paradossale, a mio avviso, segno evidente di come nel nostro Paese non solo il sesso sia in larga misura qualcosa di scabroso ma che, addirittura, il piacere della mamma pare risultare una bestemmia in chiesa.i E invece no. Volendo bene a mia mamma mi piace pensarla felice e mi piace che stia bene. E per stare bene occorre anche provare piacere. Ecco perché, quest’anno, so perfettamente cosa regalarle. E voi?