Mascherine FFP2 Ezdirect: sicurezza certificata INAIL col vantaggio di acquistare online

ARTICOLO PROMOZIONALE

Al fianco delle imprese dal 1993, Ezdirect, società specializzata in soluzioni professionali per comunicare, amplia l’offerta per rispondere alle esigenze imposte dall’emergenza Covid-19. All’interno del catalogo, che vanta oltre 6mila prodotti, aggiunge mascherine chirurgiche e mascherine FFP2 certificate. Un’esperienza d’acquisto online, quella su ezdirect.it, oggi ancora più completa.

Da Ezdirect mascherina KN95 e chirurgica con certificazione INAIL e ISS

Le mascherine proposte da Ezdirect rispettano i requisiti di legge e, nel caso delle FFP2 (o mascherine KN95), sono riconosciute come dispositivi di protezione individuale a tutti gli effetti.

Nello specifico, le mascherine di tipo chirurgico presenti su www.ezdirect.it hanno ottenuto la validazione dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Sono disponibili con tre livelli di protezione: Tipo I, Tipo II e Tipo IIR (ad uso medico). E adatte ad un uso generico poiché limitano la diffusione del Covid-19.

In ambito lavorativo le FFP2 sono senza dubbio le più indicate. Hanno infatti il vantaggio di proteggere sia chi le indossa che le persone circostanti, filtrando fino al 95% di polveri, fumi e particelle. Per essere a norma le FFP2 devono aver ottenuto la certificazione CE o, come nel caso di quelle proposte su www.ezdirect.it, la validazione dell’INAIL.

E questi non sono gli unici DPI presenti nell’offerta di Ezdirect. Scorrendo il catalogo troviamo anche visiere protettive, gel igienizzante per mani, guanti monouso, detergenti a base alcolica e termoscanner.

Dalla FFP2 mascherina ai sistemi VoIP, tutto quello che serve a imprese, professionisti e PA

Ezdirect è specializzata in telefoni, centralini, tecnologia VoIP, cuffie telefoniche e antirumore, audio e videoconferenza, sistemi di audioguide per visite guidate e traduzione simultanea. Operativa da decenni nel campo delle telecomunicazioni, ha conquistato la leadership di settore grazie all’alta qualità dei prodotti e del supporto pre e post-vendita (anche con servizi di assistenza tecnica).

Nel catalogo figurano brand del calibro di Cisco, Logitech, Panasonic, Samsung e Gigaset. Il servizio di installazione è attivo in tutta Italia e gli articoli in pronta consegna sono spediti in 24 ore. Ottenere consulenza e preventivi gratuiti è semplicissimo: basta chiamare il numero verde 800529767, beneficiando sia della professionalità degli operatori che della garanzia “preventivo soddisfatto o rimborsato al 100%”.

Oltre all’acquisto, il cliente ha a disposizione soluzioni di noleggio operativo (fino a 60 mesi) e per i prodotti “core” l’opzione try & buy.

Ezdirect si rivolge ad aziende, imprese e professionisti, ma anche alla Pubblica Amministrazione, operando su acquistinretepa.it (il portale operativo dove si svolgono gli acquisti delle PA). È già stata la scelta di oltre 40.000 clienti e ha ottenuto il certificato d’oro di approvazione eKomi, con un punteggio nelle recensioni di 4,9 su 5.