Urano ha iniziato un nuovo moto retrogrado, tornando negli ultimi gradi del Toro dopo una breve sortita nei Gemelli. Questo passaggio celeste, attivo fino ad aprile 2026, non è soltanto un evento tecnico: rappresenta uno scossone per la mappa astrale di tutti i segni zodiacali. Alcuni vivranno ritorni inattesi, altri troveranno occasioni nascoste, mentre certi segni si troveranno a dover rimettere ordine in dinamiche che sembravano già risolte. Il moto retrogrado è spesso legato a revisioni e aggiustamenti, ma con Urano – il pianeta dei colpi di scena – nulla è mai prevedibile. L’impatto sarà tanto più forte quanto più la persona è aperta (o resistente) al cambiamento.

I segni che rallentano e riflettono: tra blocchi e bilanci inattesi

Per Ariete, Bilancia e Acquario, l’effetto del ritorno di Urano in Toro si traduce in una frenata forzata. Gli Ariete, dopo un periodo ricco di intuizioni lavorative e slanci improvvisi, dovranno ora concentrarsi su questioni economiche più concrete e fare i conti con la gestione degli affetti. La sensazione è di uno slancio sospeso, con un invito implicito a osservare ciò che è rimasto indietro.

Anche i nativi della Bilancia perderanno temporaneamente il dinamismo degli ultimi mesi. Urano si sposta in un settore zodiacale che sottrae velocità ma restituisce tempo mentale, perfetto per ricostruire priorità personali e trovare un nuovo ritmo. I progetti rallentano, ma si alleggerisce la pressione. Per molti Bilancia, questo periodo sarà una pausa necessaria, da vivere senza sensi di colpa.

Tra i più colpiti, però, ci sono gli Acquario. Per loro, il transito retrogrado di Urano – che è il loro stesso pianeta guida – crea un ritorno emotivo verso tappe passate e decisioni da rivedere. Il senso di essere “fuori fase” potrebbe accompagnare diversi giorni, ma è anche l’occasione per ricalibrare idee e relazioni, soprattutto se nel recente passato sono stati troppo assorbiti da progetti esterni.

Infine, lo Scorpione subisce nuovamente l’opposizione diretta di Urano. Le situazioni che sembravano stabilizzate tornano a muoversi, e alcune tensioni riemergono. Ma è proprio in questa fase che si manifesta la possibilità di agire in modo diverso, scegliendo vie nuove per affrontare gli stessi nodi. Chi accetta il cambiamento, anche se faticoso, può finalmente evolvere.

I segni che ripartono: Urano riapre strade e riattiva possibilità

I segni Terra e Fuoco sembrano quelli che, in questo moto retrogrado, possono trarne il maggior vantaggio. I Toro, direttamente interessati dal transito, ritrovano un’urgenza evolutiva che avevano forse trascurato. Alcuni cambiamenti sembravano conclusi, ma ora Urano offre una seconda occasione per rivedere scelte lavorative o trasformazioni personali che necessitano di una rifinitura. Anche se il cambiamento è vissuto con resistenza, il passaggio planetario aiuta a chiarire le direzioni future.

I Vergine sentono l’energia uraniana come una spinta gentile. Tutto ciò che sembrava bloccato riprende slancio: incontri, progetti, relazioni. L’aiuto arriva da strade inaspettate. La sorpresa maggiore sarà quella di scoprire che il terreno era già pronto, ma mancava la scintilla per agire. Sul piano affettivo, il ritorno di Urano in Toro porta chiarimenti e nuovi volti.

Per il Capricorno, soprattutto i nati nella terza decade, si apre una fase fertile. La posizione di Urano favorisce decisioni rapide, e chi aveva perso motivazione ora ritrova lucidità. Non è un transito che promette miracoli, ma accelera ciò che era in fase di maturazione. Anche in amore, molti Capricorno noteranno un ritmo diverso, più fluido e rassicurante.

I Pesci godono del ritorno del sestile tra Urano e i pianeti presenti nei loro gradi. Gli effetti sono molteplici: migliorano le relazioni, si alleggeriscono i pensieri e riemergono opportunità professionali inattese. Il lavoro torna al centro, ma in modo meno ansiogeno. Il nervosismo lascia spazio a un ritmo stabile e gratificante, specie nei rapporti a lungo termine.

Segni come Gemelli e Sagittario, che avevano vissuto Urano in posizione più faticosa, ora sentono un alleggerimento generale. I Gemelli trovano più chiarezza, anche se l’energia del Toro agisce su piani più profondi. Per loro, Urano retrogrado è una chiamata all’introspezione, che però lascia campo libero all’azione nel quotidiano. I Sagittario, invece, escono definitivamente da una fase tesa: gli aspetti tornano favorevoli e, sul piano emotivo, si respira un’aria nuova. Niente ostacoli visibili, solo una voglia crescente di esplorare.

Per i Leone, il periodo potrebbe rivelare nodi da sciogliere, soprattutto in ambito legale o pratico. Urano in quadratura riattiva questioni irrisolte, ma offre anche le chiavi per chiuderle. Il segreto è evitare lo scontro diretto, cercando invece un ordine diverso delle cose. Alcune posizioni si definiscono, e il segno riscopre una forza costruttiva inattesa.