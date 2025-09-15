Questo evento non è soltanto un fenomeno astronomico, ma rappresenta un punto di svolta simbolico, che chiude un ciclo e ne apre uno nuovo, accompagnando dolcemente il passaggio verso l’autunno. La Luna in Pesci evoca emozioni profonde, sogni e intuizioni, illuminando non solo l’ambiente esterno ma soprattutto il nostro mondo interiore.

Questa particolare fase lunare invita a lasciar andare ciò che non serve più, a sciogliere quei nodi emotivi emersi durante l’estate, per fare spazio a nuove opportunità e desideri che chiedono di essere ascoltati. Non si tratta di un semplice momento di bilancio, ma di un invito alla trasformazione profonda.

La Luna Nuova del 23 agosto, in Vergine, aveva stimolato la necessità di riorganizzare, fare ordine e fissare obiettivi concreti. Ora, con la Luna Piena in Pesci, si va oltre la pianificazione razionale: si entra nella dimensione del sentire, dell’intuizione e dei sogni. È il momento in cui la concretezza si fonde con la sensibilità, dando vita a un’energia più fluida e ispirata.

Nei giorni attorno all’eclissi, potremmo avvertire una maggiore vulnerabilità, ma anche un’ispirazione più intensa. L’energia dei Pesci apre infatti le porte all’empatia, alla compassione e alla creatività. Ci ricorda che la vera forza risiede nell’accoglienza delle proprie fragilità. Salutiamo così l’estate con la sua leggerezza e calore, preparandoci all’autunno, stagione di introspezione, radici e concretezza. Questa fase si configura come un ponte tra sogno e realtà, tra nostalgia e futuro.

Il consiglio astrologico è semplice ma profondo: concedersi momenti di silenzio, respirare e ascoltare ciò che emerge dal profondo. L’ultima Luna Piena d’estate non è un addio, ma un passaggio verso nuove trasformazioni.

L’influsso dell’eclissi totale di Luna segno per segno

Tra i segni zodiacali, il transito lunare assume significati particolari, influenzando situazioni e stati d’animo con sfumature uniche. Per esempio, per il Capricorno una notizia potrebbe sbloccare un dubbio importante, portando chiarezza in ambiti rimasti in sospeso. La Vergine deve invece prestare attenzione alle relazioni, che in questo periodo potrebbero essere soggette a tensioni o chiarimenti necessari.

Per il Pesci, segno protagonista di questa eclissi, le intuizioni sono particolarmente vivide. Come sottolinea l’oroscopo di Paolo Fox per il 8 settembre 2025, “gli ultimi giorni hanno risvegliato una sensibilità fuori dal comune, come se i sogni e gli incontri avessero acceso una luce nuova nella tua vita”. Anche se il lavoro può attraversare una fase di confusione a causa di alcune opposizioni planetarie, la protezione di Giove garantisce che gli sforzi attuali porteranno a risultati positivi entro la fine di febbraio del prossimo anno.

Questa fase è ideale per musicisti, creativi e per chi desidera rinnovare il proprio rapporto con la spiritualità. Le intuizioni sono improvvise e guidate da un mondo emotivo vasto e misterioso, da cui nasce una forza interiore che sostiene anche nei momenti di fatica.

Il segno dei Pesci simboleggia da sempre un legame profondo con il mondo delle emozioni, della spiritualità e dell’intuizione. Nella tradizione astrologica, la Luna in Pesci amplifica le energie di empatia e sensibilità, spingendo a un ascolto più attento di sé e degli altri.

L’evento dell’eclissi totale di Luna in questo segno sottolinea il passaggio da una fase di organizzazione e pianificazione a una di accoglienza e trasformazione interiore. L’energia lunare invita a lasciare andare vecchie paure e blocchi emotivi per abbracciare un nuovo modo di essere, più leggero ma al tempo stesso più autentico.

I Pesci sono anche associati alla creatività e alla capacità di sognare, elementi che in questa fase possono trovare nuova espressione e forza. L’eclissi apre quindi uno spazio per rinnovare progetti e relazioni con una prospettiva più compassionevole e ispirata.

In questa cornice astrologica, il passaggio dalla Luna Nuova in Vergine alla Luna Piena in Pesci rappresenta un viaggio dall’ordine esteriore all’armonia interiore, un invito a integrare mente e cuore per affrontare con equilibrio le sfide dell’autunno che si avvicina.