La seconda metà di settembre si apre con movimenti astrologici intensi che influenzeranno in modo deciso la vita di tutti i segni zodiacali. I nuovi transiti planetari eliminano vecchie certezze e aprono la strada a cambiamenti importanti, con alcune stelle pronte a brillare nel segno del successo e delle opportunità finanziarie, mentre altre si troveranno a dover affrontare difficoltà e momenti di crisi.

Tra i protagonisti di questa settimana spicca un segno zodiacale destinato a godere di un periodo particolarmente fortunato. Il segno del Leone, grazie al favore di Giove in congiunzione con Mercurio, vedrà crescere le proprie entrate economiche e consolidare relazioni professionali importanti. Questa combinazione astrale favorisce la creatività e la capacità di prendere decisioni strategiche, elementi chiave per ottenere successo e riconoscimenti sul lavoro.

Anche il segno della Bilancia potrà beneficiare di una fase positiva, soprattutto sul fronte delle collaborazioni e dei rapporti interpersonali. Venere in aspetto armonico stimola la diplomazia e la capacità di mediazione, favorendo accordi proficui e nuove alleanze sia in ambito personale che professionale.

I segni in difficoltà: sfide e riflessioni necessarie

Non tutti i segni, però, attraverseranno un momento sereno. Il Capricorno, in particolare, si troverà ad affrontare una fase complessa, con Saturno che mette alla prova la sua pazienza e la capacità di gestire le pressioni sul lavoro. È possibile che emergano tensioni con colleghi o superiori, rendendo indispensabile mantenere la calma e adottare una strategia di lungo termine per superare le difficoltà.

Anche il Cancro potrebbe sentirsi smarrito, a causa di transiti dissonanti di Nettuno che confondono le idee e creano incertezze emotive. In questo periodo è consigliabile evitare decisioni impulsive e prendersi il tempo necessario per riflettere su ciò che è veramente importante.

L’energia cosmica di questa settimana spinge tutti i segni a fare i conti con una realtà in evoluzione. I transiti di Urano e Plutone segnano la fine di vecchi schemi e l’inizio di nuovi percorsi, invitando a lasciare andare ciò che non serve più. Questo processo può risultare destabilizzante, ma si rivelerà fondamentale per aprirsi a opportunità più autentiche e coerenti con i propri desideri.

In particolare, i segni d’acqua e d’aria sono chiamati a rivedere le proprie priorità, mentre i segni di fuoco e terra sono spinti a mettere in atto cambiamenti concreti. La settimana dal 15 al 21 settembre 2025 si presenta quindi come un momento di trasformazione profonda, in cui il coraggio e la determinazione saranno gli strumenti indispensabili per navigare con successo le sfide astrologiche che si profilano all’orizzonte.