Tra retrogradazioni, quadrature e trigoni, il cielo invita a mettere ordine nelle proprie emozioni e nelle relazioni, ponendo le basi per un autunno di crescita e rinnovamento. Ecco una panoramica dettagliata dei transiti planetari di settembre 2025 e delle loro influenze astrologiche.

Saturno retrogrado in Pesci (1° settembre) apre il mese con un invito a rivedere i propri limiti interiori. Saturno, maestro di saggezza e disciplina, nel segno dei Pesci stimola a discernere tra realtà e illusione, chiedendo di abbandonare quelle false certezze per costruire basi più solide, specialmente in ambito spirituale e personale.

Il giorno successivo, il 2 settembre, Mercurio entra in Vergine, suo domicilio naturale, affilando la mente e la comunicazione. Questo transito favorisce l’organizzazione, l’analisi e la chiarezza nei rapporti interpersonali, ideale per mettere ordine negli impegni e avviare nuove abitudini salutari.

Il 6 settembre, Urano torna retrogrado in Gemelli, un evento che porta con sé improvvisi cambi di prospettiva e idee fuori dagli schemi, soprattutto nelle comunicazioni e nelle relazioni fraterne. Questo moto retrogrado rappresenta una sorta di “aggiornamento mentale”, capace di scuotere le certezze e aprire nuovi scenari.

Il 7 settembre, la Luna piena in Pesci amplifica l’empatia e la sensibilità, favorendo momenti di introspezione e creatività artistica. Tuttavia, è importante mantenere un atteggiamento pragmatico per non perdersi tra illusioni e nostalgie.

Il 10 settembre, la quadratura tra Venere in Leone e Lilith in Scorpione porta tensioni emotive e passioni intense. Questo aspetto può generare conflitti, ma anche un’energia sensuale potente, mettendo a confronto il desiderio di brillare con la spinta verso i lati più oscuri e profondi dell’anima.

Energia e trasformazione tra metà e fine mese

Il 13 settembre, la congiunzione tra Luna e Urano in Gemelli rende la giornata particolarmente imprevedibile e vivace. L’umore può oscillare rapidamente e le intuizioni improvvise possono aprire nuove opportunità, soprattutto nel lavoro.

Il 16 settembre, il trigono tra Venere in Leone e Chirone in Ariete agisce come una cura per le ferite affettive, spingendo a trasformare il dolore in forza creativa e a coltivare l’amore verso sé stessi.

Il 17 settembre, l’opposizione tra Mercurio in Vergine e Saturno in Pesci segnala un rallentamento nella comunicazione, accompagnato da possibili critiche o difficoltà nel farsi capire. Tuttavia, è un momento prezioso per affinare il pensiero e imparare la pazienza.

Il 18 settembre, con Mercurio in Bilancia, la comunicazione si fa più armoniosa e diplomatica, ideale per risolvere malintesi e trovare compromessi.

Il 19 settembre, Venere entra in Vergine, cambiando registro: da divinità solare a dea della cura quotidiana, invita a esprimere l’amore attraverso piccoli gesti, attenzione ai dettagli e premura verso chi si ama.

Ma attenzione al transito del 20 settembre, quando Venere in Vergine forma una quadratura con Urano in Gemelli. Questo aspetto può portare scosse improvvise nelle relazioni e crisi di autostima, richiedendo di accettare le novità e le trasformazioni nei sentimenti senza resistenze.

Il 21 settembre, la Luna nuova in Vergine rappresenta un momento di reset, perfetto per seminare nuove intenzioni legate al lavoro, alla salute e all’organizzazione quotidiana. Un’occasione favorevole per pianificare con concretezza i progetti da realizzare nei prossimi mesi.

Con l’arrivo dell’autunno, il 22 settembre, il Sole entra in Bilancia e si verifica l’equinozio d’autunno, un momento di equilibrio tra luce e ombra. Contestualmente, Marte si stabilizza in Scorpione, portando una combinazione di eleganza, potenza e passione, con un’energia che sprona a un cambiamento profondo.

Il 24 settembre, la quadratura tra Marte in Scorpione e Plutone in Acquario intensifica le energie, favorendo confronti forti e trasformazioni radicali. Questa tensione può essere usata come leva per liberarsi da blocchi emotivi e rinascere con maggiore forza interiore.

Il 27 settembre, la Luna in Sagittario si oppone a Urano in Gemelli, alimentando il desiderio di libertà e l’insofferenza verso le restrizioni. Questo aspetto suggerisce di lasciarsi andare alle sorprese e alle novità, per aprirsi a nuovi orizzonti.

Infine, il mese si chiude il 30 settembre con un momento di armonia: la Luna in Capricorno forma un trigono con Venere in Vergine, un’energia che favorisce la concretezza e la dolcezza nei rapporti, sottolineando l’importanza dei piccoli gesti e degli impegni mantenuti.