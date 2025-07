Il mese di agosto per il Toro si presenta come un periodo “leggero e favorevole”, caratterizzato da un bilanciamento tra produttività e momenti di relax. L’ingresso di Marte in Bilancia il 6 agosto spinge i nativi a focalizzarsi sulla produttività, ma in modo armonico e senza eccessi, cercando un equilibrio tra azione e distensione. Una data chiave è il 9 agosto, quando la Luna piena in Acquario illumina la carriera, segnalando possibili svolte professionali importanti.

Inoltre, l’arrivo del Sole nel segno della Vergine il 22 agosto accende la casa legata all’espressione personale e al divertimento, invitando i Toro a lasciarsi andare e a godere dei piaceri semplici della vita. La presenza di Venere in Leone dal 25 agosto aggiunge un tocco di calore e affetto all’ambito familiare, arricchendo le relazioni con maggiore dolcezza e vicinanza.

Per il Toro, quindi, agosto è un mese in cui si può “spendere energia in modo costruttivo” e allo stesso tempo coltivare l’armonia nelle relazioni più intime. La spontaneità diventa un alleato prezioso, capace di trasformare ogni esperienza in un momento di crescita e piacere. Il voto complessivo assegnato al segno è un meritato 9.

Ariete e Gemelli: tra riflessione e slancio

Agosto invita l’Ariete a rallentare e a concedersi pause rigeneranti. Con Marte che entra in Bilancia, il segno opposto, l’energia ardente dell’Ariete si sposta dalla spinta al progresso verso la ricerca di equilibrio e gestione degli spazi personali. La Luna piena in Acquario del 9 agosto illumina la casa della comunità, offrendo l’occasione per rafforzare legami e ritrovare un senso di appartenenza. Il passaggio dalla stagione del Leone a quella della Vergine orienta l’Ariete verso la cura delle abitudini e l’armonia tra lavoro e vita privata, suggerendo che la costanza nelle routine quotidiane sarà la chiave per il successo. Il voto per l’Ariete è 8.

I Gemelli, invece, vivranno un agosto carico di vitalità e divertimento. L’ingresso di Marte in Bilancia il 6 agosto attiva la loro casa della gioia e del romanticismo, favorendo leggerezza e fascino. Il ritorno diretto di Mercurio l’11 agosto elimina blocchi mentali, mentre la Luna nuova in Vergine il 23 invita a una riflessione profonda e a nuove ripartenze. L’entrata di Venere nel settore della comunicazione il 25 agosto dona alle parole dei Gemelli un potere magnetico, capace di attrarre eventi fortunati e persone interessanti. Per questa energia positiva e dinamica, i Gemelli ottengono un voto 9.

Per i nativi del Cancro, agosto rappresenta un periodo di chiarificazione e rinnovata comunicazione. Dopo settimane di possibili incomprensioni, il ritorno diretto di Mercurio l’11 agosto favorisce il dialogo e la risoluzione di tensioni. La stagione della Vergine illumina la terza casa, quella della comunicazione, stimolando attività come la scrittura, il riavvicinamento a persone care e brevi viaggi per schiarirsi le idee. Questi momenti di riflessione e apertura mentale sono fondamentali per prepararsi ai mesi più intensi che si avvicinano, in particolare sul fronte sentimentale. Il Cancro riceve un voto 8.

La Vergine si prepara ad accogliere il proprio compleanno astrologico con lucidità e determinazione. La Luna piena del 9 agosto mette in evidenza la necessità di abbandonare vecchie abitudini dannose, soprattutto nel campo del benessere e del lavoro. Il ritorno diretto di Mercurio pochi giorni dopo offre chiarezza mentale e la possibilità di fissare nuovi obiettivi. Quando il Sole entrerà nel segno della Vergine il 22 agosto, sarà il momento ideale per affermare il proprio potere personale in modo consapevole. La Luna nuova in Vergine del 23 agosto rappresenta un vero e proprio “Capodanno” simbolico, momento di riflessione su ciò che si desidera costruire. Il voto assegnato alla Vergine è 8.

Leone: energia e relazioni al centro dell’attenzione

Il segno del Leone affronta agosto con la sua consueta energia vibrante, ma con una maggiore attenzione alle dinamiche interpersonali. L’ingresso di Marte in Bilancia il 6 agosto invita a ponderare le parole e a esprimersi con grazia, mentre la Luna piena del 9 agosto porta a un punto culminante le relazioni, favorendo il confronto e il chiarimento in caso di tensioni. L’arrivo di Venere nel segno alla fine del mese accende nuovamente il fascino e la creatività del Leone, rendendolo protagonista di momenti piacevoli e affettuosi. Il voto per il Leone è 8,5.