Questo mese sarà decisivo per alcune sfere della vita, dall’amore alla carriera, passando per il benessere personale.

Tra i dodici segni, uno affronterà grandi dispiaceri, mentre un altro vivrà l’incontro con l’amore vero, cambiando profondamente il proprio percorso.

Oroscopo Settembre 2025: le previsioni per i dodici segni zodiacali

Ariete

Settembre per l’Ariete sarà un periodo di rinnovamento e attenzione alla vita quotidiana. La presenza di Marte e Plutone nel segno, pianeti che governano la forza e la trasformazione, invita a canalizzare l’energia in modo costruttivo. Sul fronte pratico, sarà importante dedicarsi anche a piccoli piaceri domestici, come suggerito dalla recente tendenza dell’Ariete a prediligere piccoli elettrodomestici per la cucina e la casa, utili per creare momenti di relax e piacere. In amore, il segno, noto per la sua passionalità e impazienza, potrebbe dover affrontare qualche dispiacere, soprattutto nelle relazioni poco stabili. La chiave sarà mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare dall’impulsività.

Toro

Il Toro vivrà un mese di consolidamento e sicurezza. Settembre favorisce la stabilità economica e i progetti a lungo termine. Sul piano sentimentale, chi è single potrebbe incontrare una persona speciale, con la possibilità di un amore vero che nasce all’improvviso, ma con solide basi. È il momento di aprirsi senza timori e di lasciarsi guidare dal cuore.

Gemelli

Per i Gemelli, il mese sarà caratterizzato da una forte voglia di comunicare e socializzare. Settembre porterà occasioni favorevoli per ampliare la rete di conoscenze, ma è importante non disperdere le energie in troppi progetti. In amore, chi è impegnato dovrà fare attenzione a non trascurare il partner a causa di impegni lavorativi o sociali.

Cancro

Il Cancro dovrà affrontare un mese di introspezione e riflessione. Le stelle suggeriscono di prendersi cura del proprio equilibrio emotivo per superare eventuali momenti di tristezza o dispiaceri. Sul lavoro, la perseveranza sarà premiata, mentre in amore sarà fondamentale il dialogo per evitare fraintendimenti.

Leone

Settembre sarà un mese di grande vitalità per il Leone, che potrà contare sull’energia del Sole in esaltazione nel segno dell’Ariete, suo alleato naturale. È il momento ideale per iniziare nuovi progetti e vivere appieno la passione. In amore, ci saranno occasioni per rafforzare legami esistenti e, per i single, possibilità concrete di incontri importanti.

Vergine

La Vergine dovrà fare i conti con qualche tensione, soprattutto sul fronte lavorativo. Il perfezionismo, tipico del segno, potrebbe generare stress se non gestito con equilibrio. Sul piano sentimentale, è consigliabile evitare discussioni inutili e puntare sulla comprensione reciproca.

Bilancia

La Bilancia, segno opposto all’Ariete, vivrà un mese in cui sarà necessario trovare un equilibrio tra bisogni personali e relazioni sociali. Settembre porterà nuove opportunità in campo sentimentale, con la possibilità di un amore profondo e duraturo. È il momento di ascoltare il proprio cuore.

Scorpione

Settembre per lo Scorpione sarà un mese di intensità emotiva. La presenza di Plutone nel segno favorisce trasformazioni profonde, anche dolorose. Chi saprà affrontare i dispiaceri con coraggio ne uscirà più forte e consapevole. In amore, la passionalità sarà al centro dell’attenzione.

Sagittario

Il Sagittario potrà contare su un mese ricco di vitalità e voglia di avventura. Settembre favorisce i viaggi e le nuove conoscenze, ma è importante non trascurare gli affetti più stretti. In amore, i single potrebbero vivere incontri sorprendenti, mentre le coppie dovranno lavorare sulla comunicazione.

Capricorno

Per il Capricorno, settembre sarà un mese di pragmatismo e impegno. Il lavoro richiederà dedizione, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore, sarà importante concedersi qualche momento di leggerezza per evitare monotonia e incomprensioni.

Acquario

L’Acquario vivrà un mese di creatività e innovazione. Settembre è favorevole per lanciarsi in progetti originali e per rinnovare le relazioni. In amore, chi è in cerca di una storia seria potrebbe finalmente incontrare la persona giusta.

Pesci

Settembre per i Pesci sarà un mese di sensibilità e profondità emotiva. È il momento di ascoltare l’istinto e di lasciarsi guidare dalle emozioni autentiche. Sul lavoro, la pazienza sarà una virtù preziosa per superare eventuali ostacoli.