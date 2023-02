Piattaforme crypto: facciamo il punto sull’exchange Kraken

Gli investimenti in criptomonete sono diventati popolari e alla portata di chiunque. Non solo gli investitori professionisti e gli esperti in economia ma anche le persone meno competenti nel settore possono servirsi delle piattaforme crypto attarverso le quali operare in tempo reale nel mercato finanziario senza doversi necessariamente affidare ad un esperto.

Gli investimenti in criptomonete hanno sempre più successo e questo soprattutto grazie allo sviluppo di diverse tecniche di investimento alla portata dei piccoli risparmiatori. Un aspetto a favore di questo esponenziale sviluppo del mondo crypto, oltre alla facile accessibilità ai mercati finanziari, è la riduzione delle commissioni. I costi di investimento cambiano da piattaforma a piattaforma, ma su exchange come Kraken anche chi ha piccoli capitali può investire.

Acquistare e vendere criptovalute: come farlo?

Le operazioni di compravendita di criptovalute sono possibili grazie agli exchange. Le piattaforme digitali di queste società consentono di operare in maniera sicura al momento delle operazioni di acquisto o di vendita degli assets e consentono inoltre di custodire le monete virtuali. Gli exchange sono regolati da precisi meccanismi di mercato che devono essere preventivamente e necessariamente compresi per poter operare in totale sicurezza. Il consiglio degli esperti è apprendere le nozioni di base e documentarsi sugli investimenti prima di muoversi in autonomia.

Prima di operare all’interno di una piattaforma di exchange è fondamentale assicurarsi che sia affidabile. Il grado di affidabilità dipende dalla presenza di chiari riferimenti alla società che ha sviluppato l’exchange ed alla sua sede operativa. Una delle migliori piattaforme in Italia è Kraken, il cui numero di clienti è in rapida crescita. A tal proposito, capire come funziona la piattaforma exchange kraken è il primo passo per poter sfruttare al meglio tutte le potenzialità di questo intermediario.

Per chi investe in criptovalute è fondamentale inoltre Imparare a difendersi da truffe e abusivismi. Quando si decide di fare compravendita di criptovalute si comunicano i propri dati personali, si investono i propri risparmi e automaticamente si lasciano all’interno della piattaforma le informazioni relative alle operazioni svolte. Per tutte queste ragioni è indispensabile scegliere un broker sicuro come Kraken.

Exchange Kraken: di cosa si tratta e come funziona

Un noto exchange di criptovalute fondato negli Stati Uniti nel 2011 è Kraken, una piattaforma grazie alla quale è possibile comprare, vendere e detenere criptomonete. Il primo passo per avere accesso ai servizi offerti da Kraken è iscriversi gratuitamente alla piattaforma aprendo in tal modo il proprio conto personale. Una volta creato il conto si apre automaticamente un wallet o portafoglio virtuale che tornerà utile ogni volta in cui sarà necessario eseguire operazioni di prelievo, deposito, acquisto o vendita di criptovalute.

Eseguita con successo l’apertura del conto online, bisognerà effettuare un deposito in valute tradizionali, scegliendo tra i vari metodi di pagamento. I fondi potranno essere trasferiti con bonifico bancario o con carte di pagamento. Utilizzando una carta di debito o di credito legata ai circuiti MasterCard o VISA è possibile acquistare istantaneamente crypto pagando per ogni operazione una tariffa fissa di 0,25 centesimi e una commissione del 3,75%.

Kraken è una piattaforma sicura?

La piattaforma exchange Kraken offre ai propri utenti un elevato livello di sicurezza. I fondi depositati dai clienti e posseduti da Kraken sono conservati in cold storage offline e distribuiti in zone fisicamente distanti.

Ciò vuol dire che i fondi si trovano all’interno di un sistema distaccato da Kraken e per questo non sottoposto a rischi informatici. La protezione da attacchi hacker è garantita inoltre dalla presenza di un team di esperti di sicurezza informatica che si occupano di gestire le informazioni ed i dati personali degli utenti e si impegnano costantemente per ricercare e risolvere le falle del sistema.