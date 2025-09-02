Il ritorno alla routine dopo un periodo di ferie può generare un disagio psico-fisico noto come post-vacation blues o depressione post vacanze. Questa sindrome temporanea si manifesta con sintomi depressivi e ansiosi che colpiscono molte persone al rientro dalla pausa estiva o da altri periodi di riposo, rendendo difficile il reinserimento nella quotidianità lavorativa o scolastica.

Il post-vacation blues rappresenta una reazione naturale al cambiamento brusco dal ritmo rilassato delle vacanze a quello spesso frenetico della vita quotidiana. Come spiega il dottor Pietro Ramella, Psicologo e Psicoterapeuta presso gli ambulatori Humanitas Medical Care di Milano e Domodossola, il nostro corpo e la nostra mente necessitano di una pausa per distanziarsi dalla routine, rallentare e rigenerarsi. Il ritorno improvviso alle responsabilità, alle scadenze e alle pressioni può quindi scatenare un senso di malessere generalizzato.

Non è più raro osservare questo fenomeno anche dopo brevi periodi di ferie, tipici del lavoratore moderno, mentre un tempo si associava soprattutto a vacanze prolungate come quelle degli anni Ottanta. Sebbene sia una condizione transitoria, in alcuni casi i sintomi possono persistere e indicare problemi più profondi di ansia o depressione, specialmente in soggetti predisposti.

Sintomi e durata della depressione post vacanze

I sintomi del post-vacation blues coinvolgono sia la sfera mentale che quella fisica, spesso legate al sistema ipotalamo-ipofisi-surrene. Tra i segnali psicologici più comuni vi sono:

apatia e appiattimento emotivo

difficoltà di concentrazione e senso di stordimento

irritabilità e aumento dell’ansia

malinconia, demoralizzazione e sbalzi d’umore

senso di vuoto interiore

Dal punto di vista fisico, si possono riscontrare:

spossatezza ingiustificata

dolori muscolari e tensioni

cefalee e disturbi digestivi

insonnia o calo della qualità del sonno

In genere, questa condizione si risolve entro poche settimane, ma un persistere dei sintomi richiede un’attenzione specialistica per escludere forme più gravi.

Strategie per prevenire e gestire il post-vacation blues

Per evitare che la sindrome da rientro comprometta il benessere, il dottor Ramella suggerisce alcune precauzioni pratiche:

Preparare la vacanza con calma , rallentando i ritmi prima della partenza per migliorare l’organizzazione e evitare stress e imprevisti che rovinino il relax.

, rallentando i ritmi prima della partenza per migliorare l’organizzazione e evitare stress e imprevisti che rovinino il relax. Non tornare il giorno prima della ripresa lavorativa , ma concedersi qualche giorno di distacco per un graduale “assestamento” fisico e mentale.

, ma concedersi qualche giorno di distacco per un graduale “assestamento” fisico e mentale. Lasciare la casa in ordine prima di partire, così da facilitare un rientro sereno e privo di ulteriori stress.

prima di partire, così da facilitare un rientro sereno e privo di ulteriori stress. Riprendere una corretta alimentazione , mantenere una buona qualità del sonno e curare la forma fisica per supportare mente e corpo.

, mantenere una buona qualità del sonno e curare la forma fisica per supportare mente e corpo. Continuare a ritagliarsi momenti di relax e svago , preservando uno spazio per se stessi anche dopo il rientro.

, preservando uno spazio per se stessi anche dopo il rientro. Ripartire gradualmente, evitando di pretendere troppo da sé sin da subito, dando tempo a corpo e mente di riadattarsi.

Nel caso in cui i sintomi siano già presenti, si consiglia di praticare tecniche di rilassamento, meditazione e mindfulness per favorire il ritorno al presente e migliorare il sonno. Se si è già seguiti da uno specialista, può essere utile confrontarsi con lui, anche a distanza, per individuare strategie personalizzate.

Quando è necessario un supporto specialistico?

È importante rivolgersi a uno psicologo o psicoterapeuta se i sintomi di tristezza, ansia, stanchezza e difficoltà di concentrazione si manifestano in modo intenso e duraturo, compromettendo la qualità della vita quotidiana. Cambiamenti significativi nel sonno, nell’umore, nelle relazioni sociali o nella motivazione sono segnali che richiedono una valutazione professionale.

Humanitas Medical Care, con sedi a Milano e Domodossola, offre percorsi di supporto psicologico e psicoterapico per affrontare efficacemente il post-vacation blues, aiutando a ristabilire l’equilibrio emotivo e fisico dopo il rientro dalle ferie. La struttura garantisce un approccio personalizzato e multidisciplinare, con specialisti pronti ad accogliere i pazienti e accompagnarli nel percorso di recupero.

Grazie a un’attenta prevenzione e a un intervento tempestivo, il ritorno alle attività quotidiane può trasformarsi da momento di difficoltà a opportunità per riscoprire nuove energie e motivazioni.