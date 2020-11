Premia la qualità italiana: arredi aziendali Castellani Shop

COMUNICATO STAMPA

Espressione dell’esperienza maturata in oltre mezzo secolo nell’arredamento professionale, scaffalature e soluzioni d’arredo di Castellani Shop sono realizzate per garantire usabilità, funzionalità e durabilità. Acquistarle significa portare in azienda la qualità Made in Italy certificata dal Marchio Unico Nazionale, tratto distintivo della produzione di Castellani Srl, azienda leader della Toscana, di cui www.castellanishop.it è il negozio online.

Lo store è stato selezionato dal Corriere della Sera tra “Le Stelle dell’e-commerce 2020/2021” e inserito da ITQF nella top 5 degli e-commerce italiani specializzati in “Forniture Industriali”. Un’attestazione di qualità ottenuta dopo un altro prestigioso riconoscimento: l’iscrizione nella top 5 degli e-commerce di “Forniture Industriali” redatta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), nell’ambito della classifica dei migliori e-commerce d’Italia 2020/2021.

Viene quindi assicurata una shopping experience di alto profilo, attestata da enti certificatori terzi, ma anche dalle recensioni dei clienti e dal Sigillo Netcomm. A distinguere l’offerta sono la qualità Made in Italy, le opzioni di personalizzazione e l’acquisto direttamente presso il negozio digitale di un produttore specializzato.

Arredi Made in Italy personalizzabili per ufficio, negozio e industria

Migliaia i prodotti che compongono il catalogo di Castellani Shop, tutti rigorosamente realizzati in Italia e progettati per garantire funzionalità e usabilità. Sono arredi espressione del know-how pluridecennale di Castellani Srl, attiva da oltre mezzo secolo nella realizzazione di scaffalature metalliche, arredi per negozi e uffici.

Fanno parte dell’offerta arredi per industria e magazzino, come mobili acciaio inox, scaffalature metalliche e banchi da lavoro. Ma anche espositori e banchi cassa per negozi, scrivanie direzionali, sedie ergonomiche e soluzioni d’arredamento per ufficio Castellani Shop.

Tanti anche gli arredi personalizzabili: scaffalature per negozio e magazzino, arredi per uffici e attività commerciali, con diverse opzioni sia quanto a stile che finiture. Tra i servizi sono disponibili la progettazione degli ambienti, curata dai designer dell’ufficio tecnico interno, e il configuratore online per la personalizzazione delle scaffalature per magazzino e negozio.

La convenienza è garantita dall’acquisto direttamente presso il produttore. E nella sezione Outlet sono raccolte le proposte più competitive, decine di prodotti a prezzi scontati. La merce viene recapitata in tutta Europa e per le destinazioni nazionali non si applicano costi di spedizione a fronte di ordini superiori a 500 euro (+ IVA).

La semplicità distingue l’esperienza d’acquisto, senza per questo scendere a compromessi quanto a sicurezza. I metodi di pagamento sono privi di qualunque rischio (bonifico bancario, PayPal, carta di credito). A chi ha poca dimestichezza con il web è riservata l’opportunità di effettuare l’ordine telefonicamente. Basta chiamare il servizio di assistenza (0587 748052), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:30.

