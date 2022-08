Vi siete mai chiesti qual è la migliore città del mondo in cui vivere?

Da anni l’Economist Intelligence Unit (EIU), l’unità di ricerca del quotidiano londinese The Economist, da 70 anni raccoglie dati di tutte le città del mondo. L’obiettivo è stilare il Global Liveability Index, una classifica di 173 città analizzate in 5 grandi categorie:

1- stabilità

2- assistenza sanitaria

3- cultura e ambiente

4- istruzione

5- infrastrutture

Ogni anno le città del mondo vengono analizzate in ognuno di questi aspetti per indagare la qualità e lo stile di vita offerte ad ogni abitante. Dal Global Liveability Index è possibile decretare quali sono le 10 migliori città del mondo in cui vivere, una classifica fondamentale per decidere la meta delle prossime vacanze, ma soprattutto se si sta cercando lavoro fuori dall’Italia o se ci si vuole trasferire all’estero e si desidera vivere in un posto fantastico.

Prima di iniziare a leggere la nuova classifica del Global Liveability Index, sapreste indovinare qual è la migliore città del mondo in cui vivere nel 2022? Vi diamo qualche indizio per aiutarvi:

1- Nella top 10 dominano le città dell’Europa occidentale e del Canada

2- Osaka è l’unica città asiatica ad avere conquistato un posto tra le prime 10 posizioni

3- Nelle prime 10 posizioni non si trovano città del Sud America, Africa, Stati Uniti e Regno Unito

4- Non è una città italiana: la prima che si incontra scendendo nella classifica è Milano che conquista il 49° posto, superando New York (51esimo posto) e Pechino (71esima)

Quali sono le 10 migliori città del mondo in cui vivere nel 2022

10- Osaka e Melbourne

All’ultimo posto della top 10 troviamo un parimerito tra Osaka e Melbourne, due città molto diverse tra di loro.

Melbourne è una città australiana molto importante a livello economico e finanziario, premiata con il massimo dei voti, ovvero 100/100, nelle categorie dell’educazione e delle infrastrutture. Da sempre Melbourne attira le persone per la cultura e lo spirito che si respira per le strade della città.

Osaka è una città del Giappone, una delle metropoli più sicure in cui vivere, apprezzata per le sue architetture, la vita notturna e il buonissimo cibo da strada e la sopravvivenza delle tradizioni della cultura giapponese.

Ad averla fatta entrare all’interno della top ten sono stati la sua assistenza sanitaria e l’efficace sistema scolastico.

9- Amsterdam

Amsterdam è una città molto gettonata dal punto di vista turistico per i suoi canali, le case particolari con il tetto a capanna, ma soprattutto i coffee shop, molto famosi in tutto il mondo.

Sappiate che non soltanto è una meta ideale per una bella vacanza, ma anche per trasferirsi e viverci stabilmente.

Amsterdam ha guadagnato una posizione nella top 10 non solo per l’affascinante atmosfera dei suoi canali, ma anche per la sua assistenza sanitaria e le ricche offerte culturali.

8- Toronto

Toronto è una città enorme da 3 milioni di abitanti. È la città più grande del Canada e traina a livello economico la nazione.

Toronto offre un’elevata qualità di vita, specialmente per l’eccellente sistema educativo e sanitario, oltre che il suo essere cosmopolita, caratteristica che offre giornalmente ai suoi abitanti una ricca varietà di cibo, lingue ed eventi.

7- Francoforte

Sede della Banca Centrale Europea, Francoforte permette alla Germania di entrare a far parte della classifica delle migliori città in cui vivere.

Se nel 2021 la città occupava il 32° posto, in questo ultimo anno i miglioramenti sono stati notevoli, specialmente nell’assistenza sanitaria e nelle infrastrutture.

Francoforte è la città perfetta per chi desidera trovare un lavoro nel settore finanziario, poiché i salari sono alti rispetto alla media nazionale, ma non è solo in questo che risiede il suo fascino. La bellezza della città si può ritrovare nel connubio tra modernità e passato: enormi grattacieli fanno da contrasto al centro storico, dove ancora si conservano le tradizioni e si mantengono le radici della storia. Per non parlare poi dello stile di vita all’aria aperta, possibile grazie alla presenza di numerosi parchi, giardini e piazze della città, nonché bellissimi sentieri che costeggiano il fiume.

6- Ginevra

Ginevra è la seconda città più grande della Svizzera, conosciuta soprattutto per il bellissimo lago su cui si affaccia.

È famosa per la presenza delle organizzazioni mondiali del Commercio, della Sanità, del Comitato Internazionale della Croce Rossa, della seconda filiale delle Nazioni Unite e della Banca Mondiale. Una città sicuramente un po’ cara in cui vivere, ma che offre numerose opportunità e che attira numerosi visitatori da tutto il mondo.

5- Vancouver

Ormai l’avete capito, il Canada fa da padrone in questa classifica e quasi tutte le sue principali città sono un posto ideale in cui abitare.Vancouver è una delle più importanti città canadesi che da anni rientra nelle prime 10 posizioni della classifica. L’immenso porto che possiede le ha permesso di diventare una città estremamente cosmopolita, caratteristica per la quale è diventata famosa nel mondo. L’approccio alla vita dei suoi abitanti è liberale e rilassato e, come a Toronto, la città ottiene il massimo dei voti per quanto riguarda l’assistenza sanitaria e l’istruzione, a cui si aggiungono però numerose offerte culturali, eventi, attrazioni e una buona valutazione per quanto riguarda l’ambiente, grazie alla vicinanza con montagne e oceano.

3- Zurigo e Calgary

Ed eccoci di nuovo in Svizzera con Zurigo, considerata da anni una delle città europee più dominanti a livello economico, oltre ad essere estremamente bella ed elegante.

L’atmosfera che si respira è quella del “tutto qui è possibile” perché Zurigo brulica di opportunità, ma anche di innovazione e nuove idee, grazie alla presenza di numerosi creativi giovani e meno giovani che scelgono questa città come casa.

Volete sapere un altro aspetto positivo? L’estrema vicinanza con montagne e laghi, che permettono una fuga dalla civiltà e la possibilità di vivere molte avventure in mezzo al verde.

A condividere il terzo posto con Zurigo troviamo anche Calgary (in Canada), molto simile alla città Svizzera per la notevole vicinanza con le montagne e la natura. Quando si pensa a dove trasferirsi, Calgary non è sicuramente la prima città che viene in mente, ma offre molte opportunità ed eccellenti infrastrutture, perchè non prenderla in considerazione?

2- Copenaghen

Capitale della Danimarca, Copenaghen è una delle città più green del mondo e da anni padroneggia tra le prime posizione della classifica.

È sicuramente una delle città migliori del mondo in cui vivere, soprattutto per la qualità dell’aria e l’attenzione all’ambiente.

Ad aver reso Copenaghen famosa ci sono molti fattori: lo spirito amichevole dei suoi residenti, la presenza dei migliori ristoranti al mondo (primo fra tutti il Geranium) e la cultura bike-friendly.

Tra i contro troviamo la vita estremamente cara, tra i pro la presenza di numerose attrazioni come i Giardini di Tivoli, Christiana e numerosi eventi, un’eccellente istruzione, assistenza sanitaria e una stabilità economica da invidiare, tutti fattori che la rendono ancora più affascinante se ci si vuole trasferire.

1- Vienna

Finalmente lo possiamo dire, la migliore città del mondo in cui vivere è Vienna. Inaspettatamente per molti, la capitale austriaca, affacciata sul Danubio, conquista per la terza volta il primo posto della classifica.

Capire come mai abbia conquistato il primo posto della classifica per la terza volta è molto facile. Con i suoi enormi parchi e le sue strade barocche, Vienna è una città ricca di storia, possiede un vasto patrimonio culturale (che la rende uno dei principali punti di riferimento per gli artisti), infrastrutture di qualità e a basso costo rispetto alle altre città europee ed un’eccellente offerta educativa e medica. Queste caratteristiche le hanno permesso di ottenere il massimo del punteggio in 4 categorie della classifica.

Almeno per il 2022 Vienna sembra essere la città perfetta in cui vivere. Riuscirà a mantenere questo primato anche nei prossimi anni?

Se desiderate approfondire ulteriormente questo argomento e sapere quali sono i singoli punteggi che le città hanno ottenuto in ognuna delle 5 categorie, non perdetevi la lettura di questo articolo di Forbes.