60 cose gratis che devi assolutamente fare questa estate

The summer is magic? Beh, dipende. C’è chi dev’essere pagato a settembre, chi non ha maturato le ferie e chi sta sempre a lavorare. Finire i soldi d’estate è semplicissimo e una volta al verde, non è proprio semplice, come si suol dire, andare a comandare.

Quest’anno, poi, ai problemi di sempre se ne aggiunge uno fondamentale: durante la pandemia siamo diventati (quasi) tutti un po’ più poveri, e tutte le riaperture sono gestite dal Governo, a scaglioni, sempre con un occhio all’economia e un altro all’emergenza sanitaria.

Darsi per vinti e dichiarare sprecata l’estate 2020 sarebbe un attimo, ma noi guardiamo avanti e vi diamo un sacco di consigli per le attività da fare durante il grande caldo, senza spendere un euro e divertendosi. Niente male, vero?

gifsec.com

1. Fai un’escursione, se cerchi l’ispirazione guarda qui.

2. Porta a spasso il tuo cane (gatto, coniglio o qualsiasi animale domestico tu accudisca).

3. Esci a fotografare luoghi della tua zona.

4. Vai al parco.

5. Organizza un tour personalizzato della tua città.

6. Visita un museo gratis.

7. Fai yoga all’aria aperta. Se porti qualche amico ti divertirai di più.

8. Parla con un amico bilingue, così migliorerai le tue capacità.

9. Esci ad osservare le stelle.

10. Dedica il tuo tempo libero a fare del volontariato.

11. Fai meditazione.

12. Vai a correre.

13. Vai a nuotare in una piscina comunale.

14. Vai a fare un’escursione.

15. Aiuta un disabile, un anziano o un amico.

16. Vai in bicicletta.

17. Partecipa a corsi d’arte gratuiti, anche online.

18. Esci per una serata karaoke.

19. Visita le vie d’arte della tua città.

20. Organizza un reading all’aria aperta.

21. Addentrati nella natura per osservare e fotografare gli animali.

22. Esci ad osservare il tramonto.

23. Prendi il sole.

24. Organizza un picnic.

25. Organizza una caccia al tesoro con i tuoi amici (chi perde pagherà da bere al vincitore).

26. Gioca a tennis all’aria aperta.

27. Raccogli fiori nei campi e crea delle composizioni.

28. Fai una passeggiata in una notte di luna piena.

29. Vai ad osservare l’alba.

30. Arrampicati su un albero.

31. Gioca a frisbee con gli amici.

32. Vai a trovare i tuoi nonni e insegnagli qualcosa sulla tecnologia (come inviare messaggi, come navigare in Internet…)

33. Vai ad un supermarket biologico.

mediagiphy.com

34. Vai a fare delle arrampicate.

35. Guarda un film all’aperto, puoi utilizzare il tuo pc.

36. Fai skate.

37. Improvvisa una cena all’aria aperta chiedendo ai tuoi amici di preparare ognuno qualcosa.

38. Disegna all’aria aperta.

39. Impara a fare l’orto.

40. Fai volare un aquilone.

41. Rileggi il tuo libro preferito al parco.

42. Metti in vendita gli abiti che non utilizzi più.

43. Riposati sotto il sole.

44. Improvvisa una lotta con i palloncini ad acqua.

45. Ascolta musica nuova.

46. Vai a pesca.

47. Prepara dei dolci.

48. Passeggia fino ad una strada panoramica.

49. Esci a prendere un caffè con un amico.

50. Esplora una casa abbandonata.

51. Suona con i tuoi amici in un parco.

52. Vai a correre in campagna.

53. Gioca a beachvolley con i tuoi amici.

54. Vai sui pattini.

55. Fai il salto della corda (è un buon modo per tenersi allenati).

56. Fai surf o body surf.

97. Visita un acquario o lo zoo durante i giorni ad entrata libera.

58. Scrivi racconti o poesie.

59. Vai ad un appuntamento al buio.

60. Vai al mare.