Quando assumere il CBD e perché: le proprietà del cannabidiolo

Cannabinoide naturale contenuto nella canapa, il CBD (cannabidiolo) sta riscuotendo grande interesse nella comunità scientifica. È infatti oggetto di numerose ricerche, e viene impiegato a supporto di trattamenti per diversi disturbi, in particolar modo per alleviare i sintomi legati a convulsioni, epilessia, infiammazioni e dolore cronico.

Il CBD, a dispetto del THC, non produce effetti psicoattivi, è invece capace di contribuire al benessere dell’organismo. Malgrado non vada a sostituire i farmaci tradizionali, il cannabidiolo è di frequente apprezzato perché concorre a regolare correttamente il ciclo sonno/veglia.

Un altro impiego interessa la gestione dell’ansia. In base alle ricerche del Journal of the International Association for the Study of Pain, sarebbe riscontrabile una correlazione tra CBD e riduzione dei fenomeni di ansia. È una sostanza utile anche nel recupero muscolare e sarebbe efficace nel contrasto di certe forme di epilessia.

Non prevedendo effetti psicotropi e potendo contare su diverse proprietà benefiche, il CBD è venduto legalmente in moltissimi Paesi, inclusa l’Italia. La sua commercializzazione si realizza attraverso prodotti a base di cannabidiolo che spaziano dagli oli (che si caratterizzano per la versatilità d’uso) ai topici e cosmetici, passando per capsule, integratori e spray.

Sono del resto numerosi i prodotti a base di CBD, ma per l’individuazione di quelli più indicati per le proprie esigenze e preferenze di assunzione, è fondamentale una puntuale fase di selezione. Oggi poi, grazie al web, l’acquisto diventa più semplice, come il raffronto delle diverse proposte.

