Se è naturale ci piace: come preparare un detergente fai da te al cocco

Ogni giorno la natura ci regala una vasta gamma di ingredienti preziosi, in grado di aiutare la nostra pelle a essere più morbida e sana.

Tra questi ingredienti il cocco è senza dubbio uno dei più magici. Ricco di nutrienti benefici e idratanti, può essere considerato un vero e proprio alleato naturale per la nostra pelle. E la cosa migliore? Puoi facilmente preparare un detergente efficace per il viso utilizzando pochi ingredienti, perché se è naturale ci piace: quindi ecco come preparare un detergente fai da te al cocco seguendo la ricetta che trovi in questo articolo.

Perchè realizzare cosmetici in casa

I cosmetici fai da te sono importanti perché ti danno il controllo su ciò che metti sulla tua pelle:

1- Ti permettono di usare ingredienti naturali che conosci e comprendi, evitando sostanze chimiche potenzialmente dannose per te e la tua pelle.

2- Puoi personalizzarli in base alle esigenze specifiche della tua pelle, così avrai una soluzione su misura e potrai ottenere i risultati che desideri

3- Sono preparati con ingredienti naturali che non inquinano l’ambiente

Nonostante queste premesse positive, ricordati che in gioco c’è sempre la tua pelle, quindi è molto importante fare ricerche approfondite e seguire ricette affidabili affinché i cosmetici preparati con le tue mani non siano solo efficaci, ma anche sicuri.

Cosmetici fatti in casa – Foto di Towfiqu barbhuiya su Unsplash

Come preparare un detergente fai da te al cocco

Ingredienti

2 cucchiai di latte di cocco

1 cucchiaio scarso di olio vegetale (da scegliere in base al tuo tipo di pelle, vedi paragrafo successivo)

1-2 gocce di olio essenziale di ylang ylang

Procedimento

Ed eccoci finalmente arrivati a come preparare un detergente fai da te al cocco.

Prima di tutto mescola il latte di cocco con un cucchiaio per togliere tutti i grumi, poi aggiungi l’olio e mescola finchè i due ingredienti non saranno ben amalgamati.

Infine aggiungi una o due gocce di olio essenziale e mescola ancora una volta

Questo detergente deve essere applicato sulla pelle del viso mattina e sera, versando una piccola quantità di prodotto su una spugnetta o applicandolo direttamente su viso e collo per poi massaggiare delicatamente per qualche minuto.

Aiuterà la tua pelle a rimanere idratata, vellutata e profumata, oltre che pulita in profondità.

Dopo la pulizia con il detergente fai da te al cocco procedi con il tonico.

Il preparato si conserva in frigorifero per al massimo una settimana, in un flacone di plastica o vetro.

Quale olio scegliere per la tua crema

Alla base di ogni crema viso e corpo ci sono oli o burri vegetali, fondamentali per idratare la pelle, nutrirla e renderla più morbida.

Affinchè la crema sia il più possibile efficace è importante utilizzare degli oli che siano compatibili con la tua pelle.

Oli e burri si dividono in:

– Oli leggeri: riso, cera di jojoba, nocciola, noce

– Oli medi: mandorle, sesamo, mais, arachidi, soia, semi di lino, avocado, germe di grano

– Oli pesanti: oliva, ricino, girasole, argan

– Oli saturi leggeri: burro di karité

– Oli saturi pesanti: burro di cacao

Olio di cocco – Foto di Towfiqu barbhuiya su Unsplash

Utilizzando un olio pesante otterrai una crema che si assorbe lentamente e che non torna in superficie, quindi particolarmente adatta se hai una pelle invecchiata o mista.

Utilizzando oli leggeri avrai una crema che si assorbe velocemente, ma che tende poi a ungere progressivamente, quindi più adatta a pelli secche.

Utilizzando un burro invece, si ottiene una crema nutriente estremamente adatta a pelli molto secche, invecchiate, infiammate o persino irritate.