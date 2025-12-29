Lo spazio sotto il lavello della cucina, la maggior parte delle volte, si rivela molto utile per conservare qualcosa. Soprattutto quando si hanno case piccole, diventa fondamentale in cucina per riporre oggetti o altro, eppure non tutti sanno che ci sono alcune cose che non andrebbero posizionate lì sotto.

Oggetti che non si dovrebbero assolutamente mettere lì, non tanto per un problema di organizzazione quanto piuttosto per evitare rischi e conseguenze.

Cosa non si deve conservare sotto il lavello della cucina: tutto quello che si deve sapere

Lo spazio sotto il lavello della cucina generalmente viene usato per conservare i detersivi, eppure è importante sapere che prodotti chimici aggressivi non andrebbero mai messi lì sotto, poiché sono facilmente raggiungibili da bambini o animali domestici, con tutte le conseguenze che questo potrebbe comportare.

In questo mobile non andrebbero mai riposti strumenti come trapani, chiavi inglesi o tutto ciò che è di metallo e si potrebbe arrugginire, rovinandosi. Questi utensili andrebbero riposti in una apposita cassetta, che andrebbe conservata in uno sgabuzzino. Un’altra cosa che non andrebbe assolutamente conservata qui sono le scorte di alimenti, quando si acquistano più cose andrebbero messe in una dispensa, ma non di certo in una zona umida.

Stesso discorso vale per cibo e “dolcetti” per animali, se si posizionano così in basso, il nostro amico a quattro zampe potrebbe letteralmente “impazzire” per l’odore, magari rovinando il mobile per raggiungere il suo spuntino. Qualora si voglia conservare in questo mobile, è bene riporre tutto in sacche ermetiche. Il mobiletto sotto al lavello capita anche che venga usato per riporre tutto ciò che non usiamo spesso, come spugnette o detersivi di riserva, ma il rischio è che si crei una grande confusione, dimenticando anche d avere a disposizione alcune cose.

Infine sotto al lavello non andrebbe mai posizionato tutto ciò che non deve bagnarsi, come medicine, tovaglioli di carta, batterie e altro ancora. Parliamo di una zona che è umida e dove potrebbero esserci goccioline d’acqua che rovinano ogni cosa, per questo si deve fare molta attenzione a cosa si conserva in questo mobile, così da evitare di danneggiare qualcosa o ritrovarla ammuffita.

Ad ogni modo è uno spazio che va sfruttato, la soluzione ideale sarebbe posizionare la spazzatura in appositi contenitori o comunque conservare tutto in bidoncini di plastica con coperchio, così da evitare che l’acqua possa danneggiare ciò che si è riposto lì.