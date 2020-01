10 modi per sopravvivere alla provincia d’inverno

D’inverno chi è depresso si deprime ancora di più, mentre chi non lo è ci diventa. È un grande classico della stagione fredda. Non credete a chi vi dice di odiare l’estate e di trovarsi bene solo quando fa buio alle 17. Può essere divertente la prima settimana, poi diventa uno stress assurdo.

E se la depressione raggiunge anche la città, figurarsi in provincia, nei paesini da poche migliaia di abitanti, quelli che diventano turistici durante la stagione estiva per poi finire come città fantasma per il resto dell’anno.

Quelle che quando piove non aprono nemmeno i negozi dallo sconforto. Quelle che tutti i tuoi amici sono andati in città e sei restato solo in un buco in mezzo al nulla e vorresti scomparire. Abbiamo reso l’idea?

Qui sotto, il decalogo dei consigli per viverla bene anche in provincia.

Dai, ce la puoi fare.

10) Metti su una band e credici fortissimo

Gli strumenti, il garage, le prove, la scrittura delle canzoni, l’ansia per suonare in sala parrocchiale davanti a 20 persone, le canzoni totalmente fuori moda, il legame di tipo militaresco che si crea con gli altri membri e se svolti, magari riesci ad andare anche in città a suonare. Se invece non trovi nessuno, fai-da-te con le centinaia di app per creare musica in giro sul web. Alla fine, Bon Iver è partito da un paesino sperduto nel Wisconsin.

9) Fatti il six pack d’acciaio

Ok sembra un incubo. Ma già che non c’è niente ma proprio niente da fare, invece di passare le serate al bar a bere gli amari fino a che non sopraggiunge il sonno, sfrutta il tempo libero per diventare bello, per scolpirti il fisico e per essere il più figo quando torneranno le turiste straniere. Se poi non trovi la palestra che fa al caso tuo, segui la nostra guida alla corsetta perfetta.

8) Improvvisati dj e organizza feste imbarazzanti

Farlo male non è per niente difficile e vi assicuriamo che si può far divertire anche così. Basta un pc, una app e se proprio vuoi fare lo sborone, una console usb. La musica la compri su internet e senza uscire di casa diventi il David Guetta del quartiere. Poi organizzi le serate all’unico circolo Acli dei dintorni e ti muovi da campione mentre mixi le tamarrate che andavano di moda 5 anni prima.

7) Impara a cucinare bene

Saper cucinare nella vita serve sempre. Pensa solo a quante trasmissioni di cucina ci sono in tv. Puoi impegnarti per diventare un cuoco di quelli sopraffini, grazie alle ricette che scarichi direttamente da internet. Se poi riesci ad approdare a Masterchef, puoi ambire alla statua nella piazza principale. Tanto, parliamo ci chiaro: col ritmo lento della vita in provincia, ogni giorno puoi imparare a fare un piatto nuovo.

6) Diventa un artista a caso

Fai come Marina Abramović, utilizza le tue lacrime per scopi artistici, crea un progetto sulla depressione nel tuo paesino, piazzati al centro della sala comunale e spacciala come una performance. Oppure fotografa le carcasse degli animali morti ai bordi delle strade e vendile alle gallerie d’arte contemporanea. Quelli della città ne saranno entusiasti.

5) Riempi la tua casa di gatti

È il rimedio che funziona per ogni cosa. Tristezza, depressione, ansia, malattia. Basta riempire la casa di felini pelosi e coccoloni. Quando gli altri ti eviteranno perché ormai puzzi come una lettiera e parli solo in dialetto gattaro, a te non importerà perché avrai finalmente trovato il tuo scopo nella vita e stando in provincia, potrai averne un numero elevato all’infinito senza paura dei condomini o del traffico.

4) Impara a sparare ai barattoli

Per questa innocente passione, quelli della città ti chiamerebbero criminale. Ma che male c’è nel volersi difendere dall’attacco dei pericolosi barattoli? Non si sa mai chi può entrare a casa tua, di certo non il vicino, che abita a 2 km di distanza da te. La sicurezza prima di tutto.

3) Pimpati la macchina e fai i rally sulle strade ghiacciate

Ma non hai ancora capito quanto sei fortunato? I poveracci della città sempre compressi dal traffico e dalle loro utilitarie a metano mentre te ti puoi costruire una macchina pazza, con 5 marmitte che va a uranio e lanciarla a folle velocità sulle strade ghiacciate in cui non passa mai nessuno. L’invidia di quelli di città sarà totale.

2) Prova tutte le erbe officinali, magari ne trovi una allucinogena

Già che stai in campagna, diventa pioniere delle sostanze psicotrope. Prova tutte le erbe che trovi nel campo. Magari qualcuna è allucinogena e svolti l’inverno con dei trip micidiali. Se hai fortuna, puoi anche finire in un articolo di Vice. Alle brutte hai fatto un viaggio di quelli da raccontare ai nipoti.

1) Vai in città

Non morde mica, ci puoi anche andare ogni tanto in città. Magari scopri una nuova moda o dei nuovi locali che puoi importare nel tuo paesino, così poi sarai trattato da tutti come quello di città, e guardato subito con un misto di ammirazione e diffidenza.