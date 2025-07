Ad agosto, il segno del Leone si trova nella posizione di massimo splendore grazie alla carta del Sole che rappresenta la massima espressione di forza personale, ottimismo e riconoscimenti. Questo periodo è particolarmente favorevole per chi appartiene a questo segno, che si sentirà come sotto i riflettori con risposte chiare e fortune che premiano la passione e la generosità. È il momento ideale per investire tempo in progetti amati, perché il ritorno sarà brillante. Questa energia si riflette anche nei tratti simbolici del leone nella natura: il Panthera leo, noto come “re della savana”, è un animale imponente e dominante, simbolo di forza e regalità, caratteristiche che si riflettono nel profilo astrologico del Leone.

Fortuna e saggezza nei segni di Terra e Aria

Per i segni di Terra, l’oroscopo mostra scenari diversi: il Toro con la carta del Papa gode di una fortuna stabile, legata a tradizione e supporto familiare o istituzionale, mentre la Vergine, associata all’Eremita, deve adottare prudenza e introspezione, trovando la fortuna nel silenzio e nella paziente ricerca di risposte. Il Capricorno riceve invece la carta del Giudizio, che indica un’opportunità di riscatto da un ritorno inatteso, un momento di liberazione e trasformazione karmica.

I segni d’Aria si trovano in una fase di equilibrio e ispirazione. I Gemelli, con la carta della Temperanza, sono favoriti dall’adattabilità e dalle collaborazioni, mentre la Bilancia, rappresentata dalla carta della Giustizia, potrà raccogliere i frutti di sforzi passati, specie in ambito legale o finanziario. La chiarezza e la trasparenza saranno fondamentali per ristabilire armonia e ottenere successo. L’Acquario è infine illuminato dalla carta della Stella, che porta intuizioni fortunate e la possibilità di realizzare desideri grazie a nuove idee o persone guida.

Per i segni d’Acqua, il percorso è più complesso: il Cancro è associato alla carta della Luna, e deve fare attenzione alle illusioni e agli inganni, affidandosi all’intuito senza agire impulsivamente. Lo Scorpione, con la carta della Torre, vive un momento di scosse e crolli di certezze, ma proprio questo scuotimento apre la strada a una liberazione necessaria per accogliere nuove opportunità. Infine, i Pesci con la carta del Carro possono aspettarsi un avanzamento deciso: il movimento e il coraggio saranno le chiavi per superare sfide e raggiungere obiettivi, specialmente in viaggi, concorsi o cambi di scenario.

Bilancia: la carta della Giustizia e un agosto di riscatto

La Bilancia, segno d’Aria governato da Venere e simbolo di equilibrio, riceve la carta della Giustizia, che nel mese di agosto 2025 assicura un recupero di ciò che è giusto e meritato. Secondo le effemeridi e l’analisi astrologica, è un periodo in cui la trasparenza e la chiarezza saranno premiate, soprattutto in ambito burocratico e legale. La Bilancia è nota per la sua capacità di mediazione e per la ricerca costante di armonia, caratteristiche che si riflettono anche nell’oroscopo settimanale di luglio curato da Paolo Fox, che evidenzia come questo segno stia vivendo una fase di riscatto e crescita personale. La determinazione a farsi valere sarà la spinta per affrontare con successo gli impegni, mentre in amore il novilunio porterà novità positive, sia per le coppie consolidate sia per chi è in cerca di un legame.