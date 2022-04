Tende a pacchetto: una per ogni esigenza

Le tende determinano lo stile della casa, sono un elemento importante e distintivo per dare carattere ai tuoi ambienti e mettere in risalto il tuo arredamento. Troppo spesso vengono sottovalutate o scelte frettolosamente ma giocano, invece, un ruolo fondamentale per dare un tocco di personalità. Nella scelta dei tendaggi è importante valutare lo stile insieme all’arredamento, prestando attenzione ai modelli, al tessuto e ai colori, differenziando per ogni stanza e ogni stile che vogliamo ricreare. I tessuti sottili, così come i colori chiari, favoriscono il passaggio della luce naturale mentre i tessuti più spessi e coprenti rendono l’atmosfera più intima.

Tende a pacchetto eleganti

Le tende a pacchetto sono eleganti, belle e funzionali. Devono questo nome al sistema di apertura e di chiusura pratico e moderno e sono la scelta ideale per rendere bello un ambiente e regolare la quantità di luce che vogliamo in una stanza, grazie ad una cordicella che regola l’altezza. Si aprono in verticale e, quando sono aperte, si raccolgono verso i serramenti o il soffitto, formando un vero e proprio pacchetto. Le tende più diffuse negli ambienti giorno sono in misto lino e misto cotone, per ambienti più illuminati e stilosi.

Tende a pacchetto oscuranti

Le tende a pacchetto oscuranti garantiscono diversi livelli di copertura dalla luce naturale e sono maggiormente adatte ad ambienti in cui vogliamo garantire un certo livello di privacy. Sono un’ottima soluzione per arredare la camera da letto, meglio ancora con un tessuto blackout che blocca la luce esterna al 100%. Anche le tende a pacchetto per il bagno sono ideali con un tessuto oscurante, consigliabile per garantirsi una totale privacy.

Tende a pacchetto oscuranti

Le tende a pacchetto oscuranti garantiscono diversi livelli di copertura dalla luce naturale e sono maggiormente adatte ad ambienti in cui vogliamo garantire un certo livello di privacy. Sono un’ottima soluzione per arredare la camera da letto, meglio ancora con un tessuto blackout che blocca la luce esterna al 100%. Anche le tende a pacchetto per il bagno sono ideali con un tessuto oscurante, consigliabile per garantirsi una totale privacy.

Tende a pacchetto su misura

Per far fronte a qualsiasi esistenza di stile e arredamento, è possibile optare per tende a pacchetto realizzate interamente su misura, inserendo l’altezza e la larghezza richiesta e la possibilità di fissaggio, sia a parete che soffitto. Passiamo poi a scegliere uno dei tanti tessuti disponibili per le tende a pacchetto in base agli ambienti e alla luce di cui abbiamo bisogno. Tra i tessuti maggiormente richiesti abbiamo: “effetto lino”, resistente ai lavaggi e meno delicato di un tradizionale misto lino; “misto cotone”, bello e funzionale, è una delle soluzioni più versatili; “oscurante” o “blackout” che garantisce un effettivo bloccaggio della luce di circa il 95%.