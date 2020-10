Tutto per le cucine professionali su AllForFood.com

COMUNICATO STAMPA

Oltre 40.000 prodotti per la ristorazione, decine di marchi top di gamma, centinaia di clienti soddisfatti, un solo portale. È AllForFood.com, il punto di riferimento in Italia per l’acquisto online di attrezzature per la ristorazione e macchine alimentari. A caratterizzare la proposta sono la qualità dei marchi più prestigiosi del settore (come Fimar, Tecfrigo, Isa, Resto Italia e IFI), la professionalità di uno staff altamente qualificato e l’assistenza clienti attiva prima, durante e dopo la vendita.

L’offerta è vastissima e pensata per rispondere alle esigenze di ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie e macellerie. Il catalogo conta oltre 40.000 prodotti ed è composto per il 98% da articoli Made in Italy, cui si aggiungono attrezzature di importazione individuate attraverso un meticoloso vaglio, per garantire la stessa efficienza.

Passando in rassegna la proposta c’è tutto quello che serve: dagli armadi refrigerati agli abbattitori di temperatura. A questi si aggiungono tavoli refrigerati, cucine professionali, espositori, arredi da esterni, banchi pizza.

Sulla qualità nessun compromesso: il catalogo presenta solo top brand. I prezzi? Sempre convenienti. Potendo contare su un’ampia rete di fornitori e produttori, AllForFood offre prodotti di qualità superiore a condizioni competitive. E se l’obiettivo è il risparmio, nella sezione “Offerte” sono presentate decine di prodotti dei migliori marchi a prezzi scontati, per un periodo limitato.

Il noleggio operativo invece è un’opzione allettante per chi vuole la qualità dei brand top di gamma, evitando l’esborso per l’acquisto delle attrezzature. Un’opportunità accessibile grazie alla partnership con Grenke, società specializzata in servizi di locazione operativa e factoring.

Non solo qualità e convenienza: con AllForFood anche spedizioni assicurate e tutela del cliente

Ogni spedizione avviene nella massima serenità, perché assegnata a corrieri scelti per la loro affidabilità, ed è assicurata. Il sito permette inoltre di ottenere preventivi gratuiti in pochi istanti.

AllForFood ha conquistato la fiducia dei professionisti anche per il valore della sua assistenza, che segue il cliente dal primo contatto alla fase post-vendita. Disponibile dal lunedì al venerdì (8:30-12:30 / 14:30-18:30), il customer care è accessibile via telefono (+39 0721.1626665; +39 0721.831292), numero verde (800660730) ed e-mail (info@allforfood.com).

E sempre nell’ottica di tutelare la clientela, sono adottati solo metodi di pagamento sicuri e flessibili: carta di credito, PayPal, bonifico bancario anticipato, anticipo del 30% e saldo in contrassegno. Le centinaia di recensioni positive certificate da eKomi confermano il valore dell’offerta.

