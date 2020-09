Valutazione dei produttori di pneumatici nel mondo – TOP 5 migliori

I produttori di pneumatici sono così diversi che a volte la scelta di un set di pneumatici ti fa riflettere per settimane. La gomma per automobili di ciascun produttore ha le sue caratteristiche. In genere, i produttori di pneumatici sono guidati da un elenco specifico di caratteristiche. Anche i paesi produttori di pneumatici sono diversi, così come le aziende indicate sul lato della ruota. I migliori produttori di pneumatici al mondo sono tra i primi cinque leader di mercato. La classifica dei produttori di pneumatici nel mondo si basa sulle informazioni fornite dal sito web Autoparti.it. I produttori di gomma per autoveicoli sono grandi aziende con propri centri di ricerca, migliaia di posti di lavoro e una gamma di prodotti ad alta tecnologia costantemente aggiornata.

Bridgestone: il movimento del Giappone verso l’eccellenza

Il marchio giapponese Bridgestone ha mantenuto una posizione di leadership dal 2007. Il produttore produce pneumatici per autovetture, SUV, autocarri leggeri e autocarri. L’esperienza nella fornitura di auto da corsa di Formula 1 viene utilizzata nella produzione di gomma. Le caratteristiche distintive del marchio sono l’alta qualità, la controllabilità e la resistenza ai danni. La gomma è prodotta in telai robusti, particolarmente apprezzati nelle condizioni russe. In termini di resistenza all’usura, gli pneumatici sono a un livello medio.

Michelin: comfort francese

Il Gruppo Michelin è la seconda più grande azienda di pneumatici al mondo. È una multinazionale che ha rilevato molti marchi europei. L’elenco delle acquisizioni dell’azienda include anche la società americana BF Goodrich. Gli pneumatici Michelin si sono guadagnati la loro grande reputazione per l’elevato livello di comfort di guida che offrono agli utenti di tutti i livelli. Al passo con il suo eterno rivale, il marchio giapponese Bridgestone, gli pneumatici del gruppo francese sono utilizzati nella 24 Ore di Le Mans, gara che si tiene ogni anno in Francia. Nonostante l’esperienza nell’utilizzo di pneumatici nelle gare di durata, Michelin non può vantare robustezza e una carcassa solida. Il problema principale con questa gomma è la tendenza all’ernia.

Goodyear: qualità tedesca

Gli pneumatici Goodyear sono unici. Solo questo produttore europeo offre pneumatici per i proprietari di auto per tutte le stagioni. Goodyear è anche una holding multinazionale. Comprende diversi marchi europei che producono pneumatici per auto e camion. Gli pneumatici Goodyear sono resistenti e aderenti. Come ogni cosa tedesca, la gomma si distingue per la sua lavorazione e per i suoi punti di forza.

Continental: maneggevolezza impeccabile per pochi eletti

Continental è una gomma premium. Non tutti i proprietari di auto possono permettersi un set di pneumatici di questo marchio. Ma gli utenti che hanno appreso le proprietà di presa della gomma d’ora in poi confronteranno tutte le altre marche con Continental. L’elenco dei vantaggi degli pneumatici include una qualità impeccabile, proprietà di trazione impressionanti e un livello di comfort decente. Continental non accetta compromessi. Qui creano gomma che soddisfa tutti i requisiti del conducente.

Pirelli: l’esperienza di correre su strade normali

Pirelli è un’azienda italiana di pneumatici. L’attività principale dell’azienda è la produzione di pneumatici per piste da corsa e strade pubbliche. Sulla base della sua esperienza nelle corse, il produttore produce pneumatici con una maneggevolezza e stabilità impressionanti alle alte velocità. Sfortunatamente, gli pneumatici sono significativamente inferiori ai leader di mercato in termini di resistenza all’usura. I Pirelli sono spesso soggetti a ernie a causa dello shock.