Ci sono sport che sembrano appartenere a un altro mondo, a un’altra epoca, quasi sospesi tra eleganza e disciplina, inaccessibili ai più. Non solo per il talento richiesto, ma per l’immagine che si portano dietro, come se fosse preclusi ai comuni mortali e dedicati solo alla nobiltà.

Il tennis è un esempio, da sempre considerato uno sport raffinato, tecnico, quasi aristocratico, indirizzato ad un pubblico d’elite e non all’appassionato della domenica. La presenza costante di volti noti agli incontri, poi, non fa che accentuare questa aura, dagli attori di Hollywood ai regali inglesi, tutti partecipano.

Il segreto delle prestazioni migliori

Insomma, il tennis è certamente uno sport come pochi al mondo e anche se i campionati sono sulla bocca di tutti, si parla poco dello sport in sé. Forse è per questo che non molti conosco la strana abitudine che accomunati tutti i migliori giocatori del mondo, nonostante sia sempre in vista.

Chi ha assistito agli Australian Open 2025 lo sa bene, in un momento cruciale del match è stato Jannik Sinner, ha sorprendere tutti. È stato colto in flagrante, come si suol dire, mentre seduto sella panchina, coperto da tovaglie per mantenere il calore, sorseggiava del succo di cetriolo.

Un gesto curioso, che ha subito acceso la curiosità su questa abitudine, puntando i riflettori su un rimedio naturale tanto semplice quanto efficace. Abitudine tra l’altro, condivisa da molti suoi colleghi e anche da qualche altro sportivo, anche se davvero poche persone ne parlano.

Il succo di cetriolo è un alleato prezioso per prevenire i crampi e favorire il recupero muscolare, un supporto quindi fondamentale per un atleta. Ricchissimo di acqua, oltre il 90%, è perfetto per reidratarsi durante match lunghi e intensi, reintegrando i liquidi persi con la sudorazione.

Ma non è solo una questione di liquidi, questa bevanda contiene tre minerali fondamentali per l’equilibrio muscolare, ovvero sodio, magnesio e potassio. Tutti elementi che in caso di sudorazione abbondante, come quando si fa attività fisica, possono scarseggiare nel corpo aumentando così il rischio di contratture.

Il succo di cetriolo, però, non smette di stupire e si rivela anche un potente antinfiammatorio e antiossidante naturale, un vero toccasana. Tutto merito della vitamina C e di altri composti antiossidanti presenti in grande quantità, capaci di aiutare il corpo a rigenerarsi più rapidamente.

Per chi cerca un gusto più deciso, è possibile arricchirlo con zenzero e limone, che a loro volta convergono ad aiutare l’organismo sotto diversi aspetti. Il primo stimola la circolazione e ha proprietà digestive, il secondo è una fonte ulteriore di vitamina C e dona un tocco rinfrescante e dissetante.