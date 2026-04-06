Ci sono partite che passano via senza lasciare traccia e altre che, invece, cambiano la percezione di un giocatore nel giro di novanta minuti. A Zenica, contro un’Italia apparsa fragile e poco lucida, qualcuno ha dato l’impressione di essere già pronto per un livello diverso, più alto, più esigente.

Non è solo una questione di marcature riuscite o interventi puliti. È il modo in cui ha gestito la pressione, il modo in cui ha guidato la linea difensiva senza mai perdere il tempo della giocata. E quando succede contro una nazionale come l’Italia, inevitabilmente gli occhi cambiano prospettiva.

Quella prestazione non nasce dal nulla. È il riflesso di una stagione che, settimana dopo settimana, ha costruito una crescita evidente, senza strappi ma con continuità. E adesso il mercato inizia a muoversi, perché quando un difensore giovane mostra questo tipo di solidità, le telefonate arrivano.

Solo dopo qualche giorno, mettendo insieme prestazione e percorso, il nome diventa chiaro: Tarik Muharemovic, oggi al Sassuolo ma con un passato recente nel settore giovanile della Juventus, che su di lui non ha mai davvero smesso di guardare.

Muharemovic-Juve con lo sconto

Il punto non è solo tecnico, ma economico. La Juventus ha mantenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita, un dettaglio che in queste situazioni può fare tutta la differenza. Perché significa poter rientrare sul giocatore a condizioni molto più favorevoli rispetto a qualsiasi altro club.

Il Sassuolo, dal canto suo, valuterebbe il difensore tra i 30 e i 35 milioni, una cifra in linea con il mercato attuale per un profilo giovane e già affidabile. Ma con quella clausola in mano, la Juve potrebbe riportarlo a Torino con un investimento attorno ai 17-20 milioni, riducendo di fatto la concorrenza.

Concorrenza per Muharemovic, c’è l’Inter

Intorno a Muharemovic si stanno muovendo più club, anche fuori dall’Italia. L’Inter lo starebbe seguendo, così come altre società europee che cercano difensori mancini con margine di crescita. Ma la posizione della Juventus resta particolare, perché parte da una base già costruita.

A Torino, un profilo così verrebbe letto anche in funzione del reparto. Accanto a Gleison Bremer, un difensore con queste caratteristiche potrebbe completare una linea più equilibrata, soprattutto in prospettiva.

Resta però quella zona grigia tipica del mercato. Perché tra interesse e trattativa c’è sempre un passaggio che non è mai scontato capire quando è il momento giusto per affondare. E in questo caso la Juventus dovrà decidere se anticipare tutti o aspettare, rischiando però di vedere salire ancora il valore di un giocatore che, nel frattempo, sembra già un po’ più avanti rispetto a qualche mese fa.